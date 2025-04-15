На Харківському напрямку відбили атаку рф в районі Стариці, посилюють оборону у прикордонні - Генштаб

Українські війська відбили російську атаку в районі Стариці Харківської області, в той час як російсько-терористичні війська за допомогою авіації завдали ударів по районах Гарбузівки та Білого Колодязя, а також здійснили невдалі спроби покращити свої тактичні позиції в районі кількох населених пунктів на Куп'янському напрямку.