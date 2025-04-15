За добу на фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень. Найбільша концентрація атак була на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 46 штурмових і наступальних дій противника.
За добу відбулося 98 бойових зіткнень. Росія завдала 3 ракетні удари, 64 авіаудари та використала 463 дрони-камікадзе. ЗСУ відбивають атаки на Харківському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках.
За даними Генштабу, станом на 16:00 суботи відбулося 72 бойових зіткнення. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку, де проведено понад третину всіх атак.
17 червня російські війська випустили 21 КАБ по населених пунктах Харківської області. Через обстріли рф постраждала одна жінка.
Ворожі війська просунулися вперед поблизу біля Архангельського, Уманського та в Кліщіївці. Нині тривають бої біля Берестового, Іванівки, Красногорівки та у Вовчанську
За даними DeepState, ворожі сили просунулися вперед біля Очеретиного, в той час як бої тривають у Вовчанську, Берестовому, Кліщіївці, Умані та Красногорівці.
Російські війська обстріляли Харків і щонайменше два райони Харківської області, поранивши 20 осіб і пошкодивши житлові будинки, підприємства, транспортні засоби та інфраструктуру.
Від початку доби відбулося 121 бойове зіткнення, під час яких російські окупанти завдали 4 ракетних удари, 37 авіаційних ударів із застосуванням 47 безпілотників та 376 ударів безпілотниками-камікадзе по українських позиціях.
Російські війська двічі безуспішно намагалися атакувати район села Липці Харківської області, в той час як на Куп'янському напрямку тривають п'ять бойових зіткнень в районі населених пунктів Синьківка, Берестове, Невське і Макіївка.
Українські військовослужбовці стійко захищають свою рідну землю, рішуче відбивши 94 атаки противника і контратакуючи на окремих ділянках, покращуючи свої тактичні позиції, незважаючи на перевагу російських окупантів в живій силі і техніці.
Ситуація в районах бойових дій залишається складною, але контролюється силами оборони України, при цьому інтенсивні бойові дії зосереджені в Донецькій області, особливо на Покровському напрямку, де противник зробив 23 безуспішні спроби прорвати лінію оборони України.
Ситуація в Харківській області залишається складною, але Сили оборони стабілізують її, кількість бойових зіткнень зменшилася вдвічі порівняно з попередньою добою.
На деяких ділянках фронту українські воїни мають успіх, відбивають російські атаки, зокрема, на Покровському напрямку, який залишається найгарячішим, загалом сьогодні відбулося вже 37 бойових зіткнень.
За словами Синєгубова, росіянам на Харківщині для того, щоб продовжувати, так би мовити, намагання просунутися далі потрібно підтягувати резерви, що вони й демонструють останні дні.
Всупереч російським заявам, втрат українських позицій у селі Роботине не було, хоча ситуація залишається складною, оскільки село обстрілюють з обох боків, повідомив речник Південного оборонного командування.
Російські обстріли в Харківській області призвели до жертв серед цивільного населення, пошкодження житлових будинків та інтенсивних бойових зіткнень, під час яких українські війська успішно відбивали атаки противника.
По данным аналитиков, российские войска продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов, включая Роботино, Вербово, Парасковиевку, Нетайлово, Яснобродовку, Новопокровское, Керамику, Берестове, Зелене и Бугриватку, хотя Вооруженные силы Украины не подтвердили эту информацию.
Запеклі бої тривають на Сіверському та Покровському напрямках, де російські війська здійснюють численні невдалі спроби прорвати українську оборону, зазнаючи значних втрат.
На Сіверському, Краматорському та Покровському напрямках тривають запеклі бої, відбулося понад 90 бойових зіткнень, українські захисники стійко утримують позиції, б'ють ворога та знищують його техніку.
Минулої доби на фронті російсько-української війни тривали інтенсивні бойові дії: відбулося 110 бойових зіткнень та 39 додаткових бойових зіткнень, українські війська відбили численні російські атаки, завдавши противнику значних втрат, зокрема 274 окупанта вбито та поранено, знищено або пошкоджено 19 одиниць озброєння та військової техніки.
За минулу добу рф завдала 3 ракетних удари, 38 авіаударів, застосувала 404 безпілотники-камікадзе та здійснила понад 3 000 обстрілів українських позицій, причому інтенсивні бої велися в різних напрямках.
З початку доби відбулося 44 бойових зіткнення, більшість з яких на Покровському, Краматорському та Курахівському напрямках, оскільки противник продовжує активні наступальні дії, намагаючись прорвати оборону українських військ.
Українські війська відбили російську атаку в районі Стариці Харківської області, в той час як російсько-терористичні війська за допомогою авіації завдали ударів по районах Гарбузівки та Білого Колодязя, а також здійснили невдалі спроби покращити свої тактичні позиції в районі кількох населених пунктів на Куп'янському напрямку.
16 травня майже по всій лінії фронту тривали інтенсивні бойові дії - зафіксовано 58 бойових зіткнень, найбільшу активність російські окупанти проявляли на Краматорському та Покровському напрямках, а українські війська вживали заходів для недопущення їхнього просування.
На Харківському напрямку Збройні сили України частково вибили російських окупантів з міста Вовчанськ. Ьривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях міста.
Одна людина загинула і 24 постраждали в результаті серії обстрілів з боку росії в Харківській області 14 травня. Були пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад і цивільні автомобілі.
14 травня на лінії зіткнення відбулося 130 бойових зіткнень, під час яких противник інтенсивно атакував українські позиції, використовуючи перевагу в живій силі та техніці, завдавши 2 ракетних удари, 65 авіаударів та 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Двох російських бойовиків, які намагалися прорвати українську оборону в Донецькій області, засуджено до 15 років позбавлення волі за державну зраду та участь у терористичній організації.
Бойові дії тривали майже на всіх ділянках фронту, але найбільшу активність окупантів зафіксовано на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках, де відбулося 73 бойових зіткнення. російська армія безуспішно намагалася просунутися в бік Липців і Нескучного на Харківському напрямку.
Збройні сили України відбили 148 ворожих атак на різних ділянках фронту, включаючи Харківський, Куп'янський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Покровський, Курахівський, Врем'ївський та Придніпровський, покращивши тактичні позиції на деяких ділянках, незважаючи на інтенсивний вогонь противника.