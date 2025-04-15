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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24895 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 152306 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136712 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132952 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 133369 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195721 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77453 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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На Покровському напрямку ЗСУ відбили 46 штурмів росіян – Генштаб

За добу на фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень. Найбільша концентрація атак була на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 46 штурмових і наступальних дій противника.

Війна • 18 серпня, 05:32 • 107078 перегляди

98 бойових зіткнень за добу: ЗСУ відбивають атаки на різних напрямках

За добу відбулося 98 бойових зіткнень. Росія завдала 3 ракетні удари, 64 авіаудари та використала 463 дрони-камікадзе. ЗСУ відбивають атаки на Харківському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках.

Війна • 17 серпня, 21:21 • 57897 перегляди

На фронті з початку доби відбулось 72 зіткнення, найактивніші бої на Покровському напрямку - Генштаб

За даними Генштабу, станом на 16:00 суботи відбулося 72 бойових зіткнення. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку, де проведено понад третину всіх атак.

Війна • 17 серпня, 13:54 • 41301 перегляди

Ворог за добу вдарив по Харківщині 21 КАБом, через атаки рф в області одна постраждала

17 червня російські війська випустили 21 КАБ по населених пунктах Харківської області. Через обстріли рф постраждала одна жінка.

Війна • 18 червня, 05:51 • 28399 перегляди

Окупаційні сили просунулися вперед Архангельського, Уманського та в Кліщіївці - DeepState

Ворожі війська просунулися вперед поблизу біля Архангельського, Уманського та в Кліщіївці. Нині тривають бої біля Берестового, Іванівки, Красногорівки та у Вовчанську

Війна • 24 травня, 23:23 • 87845 перегляди

Окупанти просунулися вперед біля Очеретиного, бої точаться у кількох населених пунктах - DeepState

За даними DeepState, ворожі сили просунулися вперед біля Очеретиного, в той час як бої тривають у Вовчанську, Берестовому, Кліщіївці, Умані та Красногорівці.

Війна • 23 травня, 22:19 • 39615 перегляди

На Харківщині через ворожі обстріли за добу 20 постраждалих

Російські війська обстріляли Харків і щонайменше два райони Харківської області, поранивши 20 осіб і пошкодивши житлові будинки, підприємства, транспортні засоби та інфраструктуру.

Війна • 23 травня, 06:00 • 20874 перегляди

За добу рф завдала 4 ракетних удари, 37 авіаударів, 376 атак безпілотників-камікадзе

Від початку доби відбулося 121 бойове зіткнення, під час яких російські окупанти завдали 4 ракетних удари, 37 авіаційних ударів із застосуванням 47 безпілотників та 376 ударів безпілотниками-камікадзе по українських позиціях.

Війна • 22 травня, 20:30 • 71586 перегляди

рф сьогодні двічі невдало намагалась атакувати район села Липці на Харківщині, на Куп’янському напрямку триває 5 боєзіткнень - Генштаб

Російські війська двічі безуспішно намагалися атакувати район села Липці Харківської області, в той час як на Куп'янському напрямку тривають п'ять бойових зіткнень в районі населених пунктів Синьківка, Берестове, Невське і Макіївка.

Війна • 22 травня, 08:42 • 23304 перегляди

На фронті за добу відбулося 94 бойові зіткнення – Генштаб

Українські військовослужбовці стійко захищають свою рідну землю, рішуче відбивши 94 атаки противника і контратакуючи на окремих ділянках, покращуючи свої тактичні позиції, незважаючи на перевагу російських окупантів в живій силі і техніці.

Війна • 21 травня, 20:17 • 49352 перегляди

Ворог продовжує наступальні дії: найбільше бойових зіткнень відбувається на Покровському напрямку

Ситуація в районах бойових дій залишається складною, але контролюється силами оборони України, при цьому інтенсивні бойові дії зосереджені в Донецькій області, особливо на Покровському напрямку, де противник зробив 23 безуспішні спроби прорвати лінію оборони України.

Війна • 21 травня, 12:53 • 23359 перегляди

У порівнянні з минулою добою кількість бойових зіткнень на Харківщині вдвічі поменшало – Волошин

Ситуація в Харківській області залишається складною, але Сили оборони стабілізують її, кількість бойових зіткнень зменшилася вдвічі порівняно з попередньою добою.

Війна • 21 травня, 08:57 • 36395 перегляди

Генштаб: сьогодні вже відбулося 37 боїв, найгарячіше - на Покровському напрямку

На деяких ділянках фронту українські воїни мають успіх, відбивають російські атаки, зокрема, на Покровському напрямку, який залишається найгарячішим, загалом сьогодні відбулося вже 37 бойових зіткнень.

Війна • 21 травня, 08:53 • 42461 перегляди

Намагаються відбити територію, яку контролюють окупанти: Синєгубов про роботу Сил оборони по Вовчанську

За словами Синєгубова, росіянам на Харківщині для того, щоб продовжувати, так би мовити, намагання просунутися далі потрібно підтягувати резерви, що вони й демонструють останні дні.

Війна • 20 травня, 16:17 • 22209 перегляди

Плетенчук про Роботине: втрат наших позицій не було

Всупереч російським заявам, втрат українських позицій у селі Роботине не було, хоча ситуація залишається складною, оскільки село обстрілюють з обох боків, повідомив речник Південного оборонного командування.

Війна • 20 травня, 07:40 • 31906 перегляди

Смертоносні російські обстріли по всій Харківській області: за добу відомо про 12 жертв

Російські обстріли в Харківській області призвели до жертв серед цивільного населення, пошкодження житлових будинків та інтенсивних бойових зіткнень, під час яких українські війська успішно відбивали атаки противника.

Війна • 20 травня, 06:16 • 22510 перегляди

Російські війська просунулися на декількох напрямках – DeepState

По данным аналитиков, российские войска продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов, включая Роботино, Вербово, Парасковиевку, Нетайлово, Яснобродовку, Новопокровское, Керамику, Берестове, Зелене и Бугриватку, хотя Вооруженные силы Украины не подтвердили эту информацию.

Війна • 19 травня, 22:30 • 41710 перегляди

Інтенсивні бої точаться на двох напрямках фронту – Генштаб

Запеклі бої тривають на Сіверському та Покровському напрямках, де російські війська здійснюють численні невдалі спроби прорвати українську оборону, зазнаючи значних втрат.

Війна • 19 травня, 20:16 • 30389 перегляди

Генштаб: жорсткі бої на Сіверському, Краматорському та Покровському напрямках, сповільнено зс рф на Харківському напрямку

На Сіверському, Краматорському та Покровському напрямках тривають запеклі бої, відбулося понад 90 бойових зіткнень, українські захисники стійко утримують позиції, б'ють ворога та знищують його техніку.

Війна • 19 травня, 15:08 • 83779 перегляди

На фронті від початку доби 39 бойових зіткнень, тривають бої на Покровському та Краматорському напрямку - Генштаб

Минулої доби на фронті російсько-української війни тривали інтенсивні бойові дії: відбулося 110 бойових зіткнень та 39 додаткових бойових зіткнень, українські війська відбили численні російські атаки, завдавши противнику значних втрат, зокрема 274 окупанта вбито та поранено, знищено або пошкоджено 19 одиниць озброєння та військової техніки.

Війна • 19 травня, 08:23 • 38552 перегляди

рф завдала 3 ракетні та 38 авіаударів, застосувала 404 дрони-камікадзе і здійснила понад три тисячі обстрілів

За минулу добу рф завдала 3 ракетних удари, 38 авіаударів, застосувала 404 безпілотники-камікадзе та здійснила понад 3 000 обстрілів українських позицій, причому інтенсивні бої велися в різних напрямках.

Війна • 18 травня, 23:34 • 91247 перегляди

З початку доби відбулося вже 44 бойові зіткнення: найбільше на Покровському, Краматорському і Курахівському напрямках

З початку доби відбулося 44 бойових зіткнення, більшість з яких на Покровському, Краматорському та Курахівському напрямках, оскільки противник продовжує активні наступальні дії, намагаючись прорвати оборону українських військ.

Війна • 18 травня, 12:10 • 33529 перегляди

На Харківському напрямку відбили атаку рф в районі Стариці, посилюють оборону у прикордонні - Генштаб

Українські війська відбили російську атаку в районі Стариці Харківської області, в той час як російсько-терористичні війська за допомогою авіації завдали ударів по районах Гарбузівки та Білого Колодязя, а також здійснили невдалі спроби покращити свої тактичні позиції в районі кількох населених пунктів на Куп'янському напрямку.

Війна • 17 травня, 11:18 • 16253 перегляди

На фронті тривають інтенсивні бої, ЗСУ контратакували в районі Вовчанська - Генштаб

16 травня майже по всій лінії фронту тривали інтенсивні бойові дії - зафіксовано 58 бойових зіткнень, найбільшу активність російські окупанти проявляли на Краматорському та Покровському напрямках, а українські війська вживали заходів для недопущення їхнього просування.

Війна • 16 травня, 11:37 • 28087 перегляди

Сили оборони частково витіснили ворога з Вовчанська - Генштаб

На Харківському напрямку Збройні сили України частково вибили російських окупантів з міста Вовчанськ. Ьривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях міста.

Війна • 15 травня, 11:45 • 29896 перегляди

Внаслідок серії обстрілів рф Харківщини за добу одна людина загинула та 24 постраждали

Одна людина загинула і 24 постраждали в результаті серії обстрілів з боку росії в Харківській області 14 травня. Були пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад і цивільні автомобілі.

Війна • 15 травня, 05:59 • 33853 перегляди

На фронті 130 бойових зіткнень, росіяни інтенсивно атакують на Покровському напрямку - Генштаб

14 травня на лінії зіткнення відбулося 130 бойових зіткнень, під час яких противник інтенсивно атакував українські позиції, використовуючи перевагу в живій силі та техніці, завдавши 2 ракетних удари, 65 авіаударів та 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Війна • 14 травня, 17:02 • 34153 перегляди

До 15 років тюрми засудили двох бойовиків, які намагались прорвати лінію оборони ЗСУ на Донеччині

Двох російських бойовиків, які намагалися прорвати українську оборону в Донецькій області, засуджено до 15 років позбавлення волі за державну зраду та участь у терористичній організації.

Війна • 14 травня, 14:51 • 20018 перегляди

Армія рф на Харківському напрямку безуспішно намагалась просунутись у бік Липців та Нескучного - Генштаб

Бойові дії тривали майже на всіх ділянках фронту, але найбільшу активність окупантів зафіксовано на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках, де відбулося 73 бойових зіткнення. російська армія безуспішно намагалася просунутися в бік Липців і Нескучного на Харківському напрямку.

Війна • 14 травня, 10:51 • 28851 перегляди

На фронті відбулося 148 бойових зіткнень — Генштаб

Збройні сили України відбили 148 ворожих атак на різних ділянках фронту, включаючи Харківський, Куп'янський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Покровський, Курахівський, Врем'ївський та Придніпровський, покращивши тактичні позиції на деяких ділянках, незважаючи на інтенсивний вогонь противника.

Війна • 13 травня, 21:16 • 45605 перегляди