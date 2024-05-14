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На фронті відбулося 148 бойових зіткнень — Генштаб

На фронті відбулося 148 бойових зіткнень — Генштаб

Київ • УНН

 • 45555 перегляди

Збройні сили України відбили 148 ворожих атак на різних ділянках фронту, включаючи Харківський, Куп'янський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Покровський, Курахівський, Врем'ївський та Придніпровський, покращивши тактичні позиції на деяких ділянках, незважаючи на інтенсивний вогонь противника.

Із початку доби на передовій відбулося 148 бойових зіткнень, противник завдав 6 ракетних, 30 авіаційних ударів із застосуванням 40 КАБів, майже 300 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 2,5 тисячі обстрілів позицій наших військ. Про це повідомив Генштаб станом на 23.00 годину 13 травня, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку наші підрозділи відбили 13 атак противника на напрямках Нова Товолжанка (рф) – Вовчанськ, Шебекіно (рф) – Вовчанськ, Гатище – Вовчанськ, Муром – Стариця, Стрілеча – Глибоке, Пильна – Глибоке, Глибоке - Липці.  Українські захисники проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація контрольована. Втрати ворога складають 164 особи та 25 одиниць техніки.

На Куп’янському напрямку наші війська відбили 22 атаки противника на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка. В ході боїв втрат позицій не допущено, ситуація контрольована. На деяких ділянках покращили тактичне положення наших військ. На напрямках Ковалівка – Новоєгорівка та Кислівка – Іванівка тривають бої за окремі позиції.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 1 атаку противника на напрямку Червонопопівка – Іванівка, на окремих ділянках покращили тактичне положення.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили 15 атак противника на напрямках Лисичанськ – Білогорівка, Новодружеськ – Білогорівка, Веселе – Верхньокамянське, Золотарівка – Верхньокамянське, Веселе – Роздолівка, Миколаївка – Спірне. Противник успіху не мав, втрат позицій не допущено.

На Краматорському напрямку наші війська відбили 35 атак противника на напрямках Бахмут - Іванівське, Бахмут - Кліщіївка, Одрадівка - Кліщіївка. Втрат позицій не допущено, на деяких ділянках покращили тактичне положення, а на окремих, внаслідок інтенсивного вогневого впливу ворога, було проведено зміну позицій для збереження життя наших захисників та сплановано заходи із перегрупування підрозділів.

На Покровському напрямку наші війська відбили 33 атаки противника на напрямках Очеретине – Новоолександрівка, Очеретине – Євгенівка, Очеретине - Калинове, Архангельське – Новоолександрівка. Для збереження життя наших захисників на деяких ділянках було проведено зміну позицій Сил оборони у звʼязку з інтенсивним вогневим впливом противника. На напрямках Соловйове – Сокіл, Очеретине – Соловйове, Очеретине – Євгенівка,   Семенівка - Новоселівка Перша, Семенівка – Уманське, Піски - Нетайлове втрат позицій недопущено, ситуація контрольована. На деяких ділянках в межах напрямку нашими підрозділами покращено тактичне положення.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника на напрямках Старомихайлівка – Красногорівка, Славне - Новомихайлівка. Наші підрозділи тримають оборону, втрат позицій не допущено.

На Времівському напрямку війська угруповання відбили 11 атак противника на напрямках Солодке – Водяне, Завітне Бажання -  Старомайорське, Володине – Старомайорське. Не зважаючи на тиск ворога, втрат позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили 4 атаки противника на напрямку Олешківські Піски - Кринки.

За добу росіяни втратили 800 солдатів – Генштаб13.05.24, 23:52 • 57482 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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