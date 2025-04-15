Старомайорське

Українські військовослужбовці стійко захищають свою рідну землю, рішуче відбивши 94 атаки противника і контратакуючи на окремих ділянках, покращуючи свої тактичні позиції, незважаючи на перевагу російських окупантів в живій силі і техніці.
На деяких ділянках фронту українські воїни мають успіх, відбивають російські атаки, зокрема, на Покровському напрямку, який залишається найгарячішим, загалом сьогодні відбулося вже 37 бойових зіткнень.
З початку доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень, під час яких противник здійснив 5 ракетних обстрілів, 39 авіаударів, 309 камікадзе, а також 2910 обстрілів українських позицій з різних видів зброї.
Ситуація на фронті залишається напруженою, тривають бої на Харківському напрямку в напрямку села Стариця. З початку доби російські окупанти здійснили 533 обстріли та застосували понад 50 безпілотників-камікадзе, але українські війська відбивають атаки та тримають ситуацію під контролем.
Минулої доби на фронті російсько-української війни тривали інтенсивні бойові дії: відбулося 110 бойових зіткнень та 39 додаткових бойових зіткнень, українські війська відбили численні російські атаки, завдавши противнику значних втрат, зокрема 274 окупанта вбито та поранено, знищено або пошкоджено 19 одиниць озброєння та військової техніки.
За минулу добу рф завдала 3 ракетних удари, 38 авіаударів, застосувала 404 безпілотники-камікадзе та здійснила понад 3 000 обстрілів українських позицій, причому інтенсивні бої велися в різних напрямках.
Іванівське та Курдюмівка стали новими районами російських обстрілів протягом дня, а Краматорський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.
Російсько-терористичні війська продовжують активні наступальні та штурмові дії на Покровському та Придніпровському напрямках, завдавши 15 ракетних та 70 авіаційних ударів по українських позиціях, в той час як українські війська стійко утримують позиції в умовах інтенсивних боїв.
Російські війська наразі найбільш активні на Покровському та Курахівському напрямках, українські сили відбили численні ворожі атаки.
Російські окупанти продовжують нарощувати зусилля на Покровському напрямку, кількість бойових зіткнень там зросла до 30, в той час як українські воїни тримають лінію оборони та дають жорстку відповідь на дії загарбників.
16 травня майже по всій лінії фронту тривали інтенсивні бойові дії - зафіксовано 58 бойових зіткнень, найбільшу активність російські окупанти проявляли на Краматорському та Покровському напрямках, а українські війська вживали заходів для недопущення їхнього просування.
З початку доби на фронті відбулося 23 бойових зіткнення, російські війська тричі безуспішно намагалися прорвати оборону в районі Кліщіївки та Андріївки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію на Харківському напрямку, зокрема на північно-західних околицях Вовчанська, незважаючи на інтенсивні бої по всій лінії фронту, в результаті яких противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці.
Російські війська зазнали втрат і були змушені відступити з Роботиного після семи невдалих штурмів протягом трьох днів, незважаючи на продовження атак, оскільки українські південні захисники ефективно стримували наступ.
росіяни продовжують спроби прорвати українську оборону в районі Старомайорського на Оріхівському напрямку - лише в районі цього населеного пункту окупанти провели 18 штурмових дій.
На Харківському напрямку Збройні сили України частково вибили російських окупантів з міста Вовчанськ. Ьривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях міста.
Бойові дії тривали майже на всіх ділянках фронту, але найбільшу активність окупантів зафіксовано на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках, де відбулося 73 бойових зіткнення. російська армія безуспішно намагалася просунутися в бік Липців і Нескучного на Харківському напрямку.
Українські війська продовжують оборонятися від російських атак на кількох фронтах у Донецькій та Харківській областях, відбиваючи численні атаки та завдаючи ворогу втрат.
Сьогодні вранці російські окупанти активізувалися у районах Старомайорського, Кринках та Роботиного, проте українські війська не втратили позиції.
Збройні сили України відбили 148 ворожих атак на різних ділянках фронту, включаючи Харківський, Куп'янський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Покровський, Курахівський, Врем'ївський та Придніпровський, покращивши тактичні позиції на деяких ділянках, незважаючи на інтенсивний вогонь противника.
13 травня на фронті відбулося близько 140 бойових зіткнень, з них 13 - на Харківському напрямку, де українські війська завдавали вогневої шкоди противнику, укріплюючи позиції та евакуйовуючи цивільне населення з постраждалих населених пунктів.
У районі Кринок Херсонської області вчора ворог не вів жодного обстрілу, можливо, через посилення тиску на Оріхівському напрямку, де відбулося 19 обстрілів.
Російські війська продовжують тиснути на ЗСУ в районі Старомайорського в Донецькій області, здійснивши 13 спроб штурму з 22. росіяни використовують авіацію та артилерію.
За минулу добу відбулося 95 бойових зіткнень, під час яких противник завдав 6 ракетних та 80 авіаційних ударів, а також здійснив 127 обстрілів українських позицій та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню.
За минулу добу Збройні Сили України відбили 76 бойових зіткнень уздовж лінії фронту, причому більшість обстрілів противник проводив на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись покращити своє тактичне становище за підтримки авіації, але зазнаючи при цьому великих втрат.
За минулу добу на різних ділянках фронту відбулося 146 бойових зіткнень, під час яких противник завдав 60 ракетних ударів, 90 авіаударів та 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.
7 травня російсько-окупаційні війська провели 64 бойових зіткнення, здійснивши 1 пуск ракети, 40 авіаударів та 72 ракетних обстріли, що призвело до жертв серед цивільного населення та руйнувань інфраструктури, тоді як українські війська відбили численні атаки на багатьох напрямках.
6 травня Збройні Сили України відбили 87 бойових зіткнень вздовж лінії фронту, зокрема на Бахмутському, Новопавлівському та Авдіївському напрямках, при цьому противник завдав 2 ракетних та 69 авіаційних ударів, а також 52 рази застосував реактивні системи залпового вогню.
Противник посилив тиск у районі Старомайорського, здійснивши три спроби штурму та втративши чотири танки, а ситуація в Роботині залишалася складною - вранці було скинуто шість керованих авіабомб.
рф окупувала Кислівку і просунулася біля Первомайського та Нетайлового, у багатьох місцях тривають бойові дії.