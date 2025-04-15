Старомайорське

На фронті за добу 76 бойових зіткнень, на двох напрямках росіяни атакували за підтримки авіації - Генштаб

За минулу добу Збройні Сили України відбили 76 бойових зіткнень уздовж лінії фронту, причому більшість обстрілів противник проводив на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись покращити своє тактичне становище за підтримки авіації, але зазнаючи при цьому великих втрат.