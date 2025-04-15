Старомайорське

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 3406 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

Ексклюзив
12:10 • 6596 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30108 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 160783 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 139049 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141874 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136289 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136064 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196726 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77735 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 48390 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 61632 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 68060 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 59141 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 39697 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 3298 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 2516 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 18137 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 27738 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 60143 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 9566 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 14023 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15841 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111431 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112936 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Старомайорське

Новини по темi

На фронті за добу відбулося 94 бойові зіткнення – Генштаб

Українські військовослужбовці стійко захищають свою рідну землю, рішуче відбивши 94 атаки противника і контратакуючи на окремих ділянках, покращуючи свої тактичні позиції, незважаючи на перевагу російських окупантів в живій силі і техніці.

Війна • 21 травня, 20:17 • 49352 перегляди

Генштаб: сьогодні вже відбулося 37 боїв, найгарячіше - на Покровському напрямку

На деяких ділянках фронту українські воїни мають успіх, відбивають російські атаки, зокрема, на Покровському напрямку, який залишається найгарячішим, загалом сьогодні відбулося вже 37 бойових зіткнень.

Війна • 21 травня, 08:53 • 42461 перегляди

На фронті з початку доби відбулося 95 бойових зіткнень – Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень, під час яких противник здійснив 5 ракетних обстрілів, 39 авіаударів, 309 камікадзе, а також 2910 обстрілів українських позицій з різних видів зброї.

Війна • 20 травня, 20:27 • 90045 перегляди

Генштаб: ситуація на фронті загострена, на Харківському напрямку йдуть бої у напрямку села Стариця

Ситуація на фронті залишається напруженою, тривають бої на Харківському напрямку в напрямку села Стариця. З початку доби російські окупанти здійснили 533 обстріли та застосували понад 50 безпілотників-камікадзе, але українські війська відбивають атаки та тримають ситуацію під контролем.

Війна • 20 травня, 09:05 • 37876 перегляди

На фронті від початку доби 39 бойових зіткнень, тривають бої на Покровському та Краматорському напрямку - Генштаб

Минулої доби на фронті російсько-української війни тривали інтенсивні бойові дії: відбулося 110 бойових зіткнень та 39 додаткових бойових зіткнень, українські війська відбили численні російські атаки, завдавши противнику значних втрат, зокрема 274 окупанта вбито та поранено, знищено або пошкоджено 19 одиниць озброєння та військової техніки.

Війна • 19 травня, 08:23 • 38552 перегляди

рф завдала 3 ракетні та 38 авіаударів, застосувала 404 дрони-камікадзе і здійснила понад три тисячі обстрілів

За минулу добу рф завдала 3 ракетних удари, 38 авіаударів, застосувала 404 безпілотники-камікадзе та здійснила понад 3 000 обстрілів українських позицій, причому інтенсивні бої велися в різних напрямках.

Війна • 18 травня, 23:34 • 91247 перегляди

Новими напрямками штурмових дій рф удень стали Іванівське та Курдюмівка – Генштаб

Іванівське та Курдюмівка стали новими районами російських обстрілів протягом дня, а Краматорський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Війна • 18 травня, 14:46 • 47726 перегляди

росіяни проводять активні штурмові дії на Покровському та Придніпровському напрямках - Генштаб

Російсько-терористичні війська продовжують активні наступальні та штурмові дії на Покровському та Придніпровському напрямках, завдавши 15 ракетних та 70 авіаційних ударів по українських позиціях, в той час як українські війська стійко утримують позиції в умовах інтенсивних боїв.

Війна • 17 травня, 18:25 • 60844 перегляди

Генштаб: ворог наразі найбільш активний на Покровському та Курахівському напрямках

Російські війська наразі найбільш активні на Покровському та Курахівському напрямках, українські сили відбили численні ворожі атаки.

Війна • 17 травня, 11:26 • 24126 перегляди

росіяни продовжують нарощувати зусилля на Покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти продовжують нарощувати зусилля на Покровському напрямку, кількість бойових зіткнень там зросла до 30, в той час як українські воїни тримають лінію оборони та дають жорстку відповідь на дії загарбників.

Війна • 16 травня, 14:13 • 38709 перегляди

На фронті тривають інтенсивні бої, ЗСУ контратакували в районі Вовчанська - Генштаб

16 травня майже по всій лінії фронту тривали інтенсивні бойові дії - зафіксовано 58 бойових зіткнень, найбільшу активність російські окупанти проявляли на Краматорському та Покровському напрямках, а українські війська вживали заходів для недопущення їхнього просування.

Війна • 16 травня, 11:37 • 28087 перегляди

З початку доби відбулося 23 бойових зіткнення - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 23 бойових зіткнення, російські війська тричі безуспішно намагалися прорвати оборону в районі Кліщіївки та Андріївки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Війна • 16 травня, 08:46 • 22797 перегляди

Ситуацію на Харківщині частково стабілізували, але окупанти атакують вздовж майже всієї лінії фронту - Генштаб

Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію на Харківському напрямку, зокрема на північно-західних околицях Вовчанська, незважаючи на інтенсивні бої по всій лінії фронту, в результаті яких противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці.

Війна • 15 травня, 17:57 • 41990 перегляди

Ворог не досяг успіху: Плетенчук спростував заяви росіян про захоплення села Роботине

Російські війська зазнали втрат і були змушені відступити з Роботиного після семи невдалих штурмів протягом трьох днів, незважаючи на продовження атак, оскільки українські південні захисники ефективно стримували наступ.

Війна • 15 травня, 15:13 • 24154 перегляди

росіяни продовжують спроби прорвати оборону неподалік Старомайорського – Генштаб

росіяни продовжують спроби прорвати українську оборону в районі Старомайорського на Оріхівському напрямку - лише в районі цього населеного пункту окупанти провели 18 штурмових дій.

Війна • 15 травня, 14:32 • 26689 перегляди

Сили оборони частково витіснили ворога з Вовчанська - Генштаб

На Харківському напрямку Збройні сили України частково вибили російських окупантів з міста Вовчанськ. Ьривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях міста.

Війна • 15 травня, 11:45 • 29896 перегляди

Армія рф на Харківському напрямку безуспішно намагалась просунутись у бік Липців та Нескучного - Генштаб

Бойові дії тривали майже на всіх ділянках фронту, але найбільшу активність окупантів зафіксовано на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках, де відбулося 73 бойових зіткнення. російська армія безуспішно намагалася просунутися в бік Липців і Нескучного на Харківському напрямку.

Війна • 14 травня, 10:51 • 28851 перегляди

Сили оборони провели зміну позицій в районі Лук’янців на Харківщині, у Вовчанську прочісують міську забудову - Генштаб

Українські війська продовжують оборонятися від російських атак на кількох фронтах у Донецькій та Харківській областях, відбиваючи численні атаки та завдаючи ворогу втрат.

Війна • 14 травня, 08:18 • 23859 перегляди

Окупанти зранку активізували зусилля в районах Старомайорського, Кринках і Роботиного

Сьогодні вранці російські окупанти активізувалися у районах Старомайорського, Кринках та Роботиного, проте українські війська не втратили позиції.

Війна • 14 травня, 06:24 • 20547 перегляди

На фронті відбулося 148 бойових зіткнень — Генштаб

Збройні сили України відбили 148 ворожих атак на різних ділянках фронту, включаючи Харківський, Куп'янський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Покровський, Курахівський, Врем'ївський та Придніпровський, покращивши тактичні позиції на деяких ділянках, незважаючи на інтенсивний вогонь противника.

Війна • 13 травня, 21:16 • 45605 перегляди

На фронті близько 140 бойових зіткнень, ЗСУ закріплюються на зайнятих позиціях на Харківщині - Генштаб

13 травня на фронті відбулося близько 140 бойових зіткнень, з них 13 - на Харківському напрямку, де українські війська завдавали вогневої шкоди противнику, укріплюючи позиції та евакуйовуючи цивільне населення з постраждалих населених пунктів.

Війна • 13 травня, 17:45 • 25292 перегляди

Ворог минулої доби не провів жодного штурму на Кринки: у ЗСУ назвали причину

У районі Кринок Херсонської області вчора ворог не вів жодного обстрілу, можливо, через посилення тиску на Оріхівському напрямку, де відбулося 19 обстрілів.

Війна • 13 травня, 07:34 • 52563 перегляди

рф продовжує тиснути в районі Старомайорського

Російські війська продовжують тиснути на ЗСУ в районі Старомайорського в Донецькій області, здійснивши 13 спроб штурму з 22. росіяни використовують авіацію та артилерію.

Війна • 12 травня, 09:58 • 29622 перегляди

Упродовж доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень – Генштаб

За минулу добу відбулося 95 бойових зіткнень, під час яких противник завдав 6 ракетних та 80 авіаційних ударів, а також здійснив 127 обстрілів українських позицій та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню.

Війна • 10 травня, 03:41 • 27225 перегляди

На фронті за добу 76 бойових зіткнень, на двох напрямках росіяни атакували за підтримки авіації - Генштаб

За минулу добу Збройні Сили України відбили 76 бойових зіткнень уздовж лінії фронту, причому більшість обстрілів противник проводив на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись покращити своє тактичне становище за підтримки авіації, але зазнаючи при цьому великих втрат.

Війна • 9 травня, 16:35 • 44570 перегляди

На фронті відбулося 146 бойових зіткнень – Генштаб

За минулу добу на різних ділянках фронту відбулося 146 бойових зіткнень, під час яких противник завдав 60 ракетних ударів, 90 авіаударів та 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.

Війна • 9 травня, 04:32 • 39009 перегляди

За добу на фронті 64 бойових зіткнення, на декількох напрямках росіяни атакували за підтримки авіації - Генштаб

7 травня російсько-окупаційні війська провели 64 бойових зіткнення, здійснивши 1 пуск ракети, 40 авіаударів та 72 ракетних обстріли, що призвело до жертв серед цивільного населення та руйнувань інфраструктури, тоді як українські війська відбили численні атаки на багатьох напрямках.

Війна • 7 травня, 17:14 • 28401 перегляди

На фронті на добу 87 бойових зіткнень, найбільше атак ЗСУ відбили на Авдіївському напрямку - Генштаб

6 травня Збройні Сили України відбили 87 бойових зіткнень вздовж лінії фронту, зокрема на Бахмутському, Новопавлівському та Авдіївському напрямках, при цьому противник завдав 2 ракетних та 69 авіаційних ударів, а також 52 рази застосував реактивні системи залпового вогню.

Війна • 6 травня, 16:54 • 29880 перегляди

Ворог посилює тиск в районі Старомайорського Донеччини

Противник посилив тиск у районі Старомайорського, здійснивши три спроби штурму та втративши чотири танки, а ситуація в Роботині залишалася складною - вранці було скинуто шість керованих авіабомб.

Війна • 6 травня, 07:28 • 21137 перегляди

російські війська зайняли Кислівку, просунулися в районі Первомайського та Нетайлового - DeepState

рф окупувала Кислівку і просунулася біля Первомайського та Нетайлового, у багатьох місцях тривають бойові дії.

Війна • 5 травня, 22:27 • 27683 перегляди