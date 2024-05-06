Ворог посилює тиск в районі Старомайорського Донеччини
Київ • УНН
Противник посилив тиск у районі Старомайорського, здійснивши три спроби штурму та втративши чотири танки, а ситуація в Роботині залишалася складною - вранці було скинуто шість керованих авіабомб.
Ворог здійснив три штурми в районі Старомайорського, втративши чотири танки. Ситуація в Роботиному складна. Вранці ворог скинув шість керованих авіабомб.
Про це розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, в ефірі телемарафону передає УНН.
Ворог намагається посилювати тиск в районі Старомайорського, там було три спроби штурмів, де ворог втратив чотири одиниці танків. Так само ситуація в Роботиному досить складна. Також ворог двічі атакував Кринки та знову намагався захопити острів Нестрига. Сьогодні зранку вони скинули вже шість КАБів
Він зазначив, що не помічено істотних змін у тактиці ворога, а також немає ознак формування наступальних угруповань.
Нагадаємо
Ворог понад 90 разів намагався атакувати позиції українських захисників, завдав 2 ракетних та 100 авіаційних ударів та здійснив 57 обстрілів з реактивних систем.
Водночас авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, а також завдано ураження по 7 об’єктах ворога, в тому числі вражені РЛС та ППО російських загарбників.