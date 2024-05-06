Враг усиливает давление в районе Старомайорского Донецкой области

Враг совершил три штурма в районе Старомайорского, потеряв четыре танка. Ситуация в Роботино сложная. Утром враг сбросил шесть управляемых авиабомб.

Об этом рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, в эфире телемарафона передает УНН.

Враг пытается усиливать давление в районе Старомайорского, там было три попытки штурмов, где враг потерял четыре единицы танков. Так же ситуация в Роботино достаточно сложная. Также враг дважды атаковал Крынки и снова пытался захватить остров Нестрига. Сегодня утром они сбросили уже шесть КАБов - сказал Плетенчук.

Он отметил, что не замечено существенных изменений в тактике врага, а также нет признаков формирования наступательных группировок.

Напомним,

Враг более 90 раз пытался атаковать позиции украинских защитников, нанес 2 ракетных и 100 авиационных ударов и совершил 57 обстрелов из реактивных систем.

В то же время авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, а также нанесены поражения по 7 объектам врага, в том числе поражены РЛС и ПВО российских захватчиков.