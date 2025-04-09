Старомайорское

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28856 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте за сутки произошло 94 боевых столкновения – Генштаб

Украинские военнослужащие стойко защищают свою родную землю, решительно отбив 94 атаки противника и контратакуя на отдельных участках, улучшая свои тактические позиции, несмотря на превосходство российских оккупантов в живой силе и технике.

Война • 21 мая, 20:17 • 49345 просмотра

Генштаб: сегодня уже произошло 37 боев, самое горячее - на Покровском направлении

На некоторых участках фронта украинские воины имеют успех, отражают российские атаки, в частности, на Покровском направлении, которое остается самым горячим, всего сегодня произошло уже 37 боевых столкновений.

Война • 21 мая, 08:53 • 42458 просмотра

На фронте с начала суток произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 95 боевых столкновений, во время которых противник совершил 5 ракетных обстрелов, 39 авиаударов, 309 камикадзе, а также 2910 обстрелов украинских позиций из различных видов оружия.

Война • 20 мая, 20:27 • 90045 просмотра

Генштаб: ситуация на фронте обострена, на Харьковском направлении идут бои в направлении села Старица

Ситуация на фронте остается напряженной, продолжаются бои на Харьковском направлении в направлении села Старица. С начала суток российские оккупанты совершили 533 обстрела и применили более 50 беспилотников-камикадзе, но украинские войска отражают атаки и держат ситуацию под контролем.

Война • 20 мая, 09:05 • 37871 просмотра

На фронте с начала суток 39 боевых столкновений, продолжаются бои на Покровском и Краматорском направлении - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте российско-украинской войны продолжались интенсивные боевые действия: произошло 110 боевых столкновений и 39 дополнительных боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные российские атаки, нанеся противнику значительные потери, в частности 274 оккупанта убиты и ранены, уничтожено или повреждено 19 единиц вооружения и военной техники.

Война • 19 мая, 08:23 • 38547 просмотра

рф нанесла 3 ракетных и 38 авиаударов, применила 404 дрона-камикадзе и осуществила более трех тысяч обстрелов

За минувшие сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 38 авиаударов, применила 404 беспилотника-камикадзе и осуществила более 3 000 обстрелов украинских позиций, причем интенсивные бои велись в разных направлениях.

Война • 18 мая, 23:34 • 91245 просмотра

Новыми направлениями штурмовых действий рф днем стали Ивановское и Курдюмовка - Генштаб

Ивановское и Курдюмовка стали новыми районами российских обстрелов в течение дня, а Краматорское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Война • 18 мая, 14:46 • 47726 просмотра

россияне проводят активные штурмовые действия на Покровском и Приднепровском направлениях - Генштаб

Российско-террористические войска продолжают активные наступательные и штурмовые действия на Покровском и Приднепровском направлениях, нанеся 15 ракетных и 70 авиационных ударов по украинским позициям, в то время как украинские войска стойко удерживают позиции в условиях интенсивных боев.

Война • 17 мая, 18:25 • 60843 просмотра

Генштаб: враг сейчас наиболее активен на Покровском и Кураховском направлениях

Российские войска сейчас наиболее активны на Покровском и Кураховском направлениях, украинские силы отбили многочисленные вражеские атаки.

Война • 17 мая, 11:26 • 24126 просмотра

россияне продолжают наращивать усилия на Покровском направлении - Генштаб

Российские оккупанты продолжают наращивать усилия на Покровском направлении, количество боевых столкновений там возросло до 30, в то время как украинские воины держат линию обороны и дают жесткий ответ на действия захватчиков.

Война • 16 мая, 14:13 • 38709 просмотра

На фронте продолжаются интенсивные бои, ВСУ контратаковали в районе Волчанска - Генштаб

16 мая почти по всей линии фронта продолжались интенсивные боевые действия - зафиксировано 58 боевых столкновений, наибольшую активность российские оккупанты проявляли на Краматорском и Покровском направлениях, а украинские войска принимали меры для недопущения их продвижения.

Война • 16 мая, 11:37 • 28084 просмотра

С начала суток произошло 23 боевых столкновения - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 23 боевых столкновения, российские войска трижды безуспешно пытались прорвать оборону в районе Клещеевки и Андреевки, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Война • 16 мая, 08:46 • 22797 просмотра

Ситуацию на Харьковщине частично стабилизировали, но оккупанты атакуют вдоль почти всей линии фронта - Генштаб

Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении, в частности на северо-западных окраинах Волчанска, несмотря на интенсивные бои по всей линии фронта, в результате которых противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Война • 15 мая, 17:57 • 41987 просмотра

Враг не достиг успеха: Плетенчук опроверг заявления россиян о захвате села Роботино

Российские войска понесли потери и были вынуждены отступить из Роботино после семи неудачных штурмов в течение трех дней, несмотря на продолжение атак, поскольку украинские южные защитники эффективно сдерживали наступление.

Война • 15 мая, 15:13 • 24154 просмотра

россияне продолжают попытки прорвать оборону неподалеку Старомайорского - Генштаб

россияне продолжают попытки прорвать украинскую оборону в районе Старомайорского на Ореховском направлении - только в районе этого населенного пункта оккупанты провели 18 штурмовых действий.

Война • 15 мая, 14:32 • 26688 просмотра

Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска - Генштаб

На Харьковском направлении Вооруженные силы Украины частично выбили российских оккупантов из города Волчанск. Разрывают оборонительные действия в северных и северо-западных окраинах города.

Война • 15 мая, 11:45 • 29894 просмотра

Армия рф на Харьковском направлении безуспешно пыталась продвинуться в сторону Липцов и Нескучного - Генштаб

Боевые действия продолжались почти на всех участках фронта, но наибольшая активность оккупантов зафиксирована на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях, где произошло 73 боевых столкновения. российская армия безуспешно пыталась продвинуться в сторону Липцов и Нескучного на Харьковском направлении.

Война • 14 мая, 10:51 • 28846 просмотра

Силы обороны провели смену позиций в районе Лукьянцев на Харьковщине, в Волчанске прочесывают городскую застройку - Генштаб

Украинские войска продолжают обороняться от российских атак на нескольких фронтах в Донецкой и Харьковской областях, отражая многочисленные атаки и нанося врагу потери.

Война • 14 мая, 08:18 • 23859 просмотра

Оккупанты с утра активизировали усилия в районах Старомайорского, Крынках и Роботино

Сегодня утром российские оккупанты активизировались в районах Старомайорского, Крынках и Роботино, однако украинские войска не потеряли позиции.

Война • 14 мая, 06:24 • 20547 просмотра

На фронте произошло 148 боевых столкновений - Генштаб

Вооруженные силы Украины отбили 148 вражеских атак на различных участках фронта, включая Харьковский, Купянский, Лиманский, Северский, Краматорский, Покровский, Кураховский, Времьевский и Приднепровский, улучшив тактические позиции на некоторых участках, несмотря на интенсивный огонь противника.

Война • 13 мая, 21:16 • 45600 просмотра

На фронте около 140 боевых столкновений, ВСУ закрепляются на занятых позициях на Харьковщине - Генштаб

13 мая на фронте произошло около 140 боевых столкновений, из них 13 - на Харьковском направлении, где украинские войска наносили огневой урон противнику, укрепляя позиции и эвакуируя гражданское население из пострадавших населенных пунктов.

Война • 13 мая, 17:45 • 25292 просмотра

Враг за прошедшие сутки не провел ни одного штурма на Крынки: в ВСУ назвали причину

В районе Крынок Херсонской области вчера враг не вел ни одного обстрела, возможно, из-за усиления давления на Ореховском направлении, где произошло 19 обстрелов.

Война • 13 мая, 07:34 • 52563 просмотра

рф продолжает давить в районе Старомайорского

Российские войска продолжают давить на ВСУ в районе Старомайорского в Донецкой области, осуществив 13 попыток штурма из 22. россияне используют авиацию и артиллерию.

Война • 12 мая, 09:58 • 29622 просмотра

В течение суток на фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 95 боевых столкновений, во время которых противник нанес 6 ракетных и 80 авиационных ударов, а также совершил 127 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Война • 10 мая, 03:41 • 27225 просмотра

На фронте за сутки 76 боевых столкновений, на двух направлениях россияне атаковали при поддержке авиации - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины отбили 76 боевых столкновений вдоль линии фронта, причем большинство обстрелов противник проводил на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытаясь улучшить свое тактическое положение при поддержке авиации, но неся при этом большие потери.

Война • 9 мая, 16:35 • 44570 просмотра

На фронте произошло 146 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 146 боевых столкновений, во время которых противник нанес 60 ракетных ударов, 90 авиаударов и 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война • 9 мая, 04:32 • 39009 просмотра

За сутки на фронте 64 боевых столкновения, на нескольких направлениях россияне атаковали при поддержке авиации - Генштаб

7 мая российско-оккупационные войска провели 64 боевых столкновения, осуществив 1 пуск ракеты, 40 авиаударов и 72 ракетных обстрела, что привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры, тогда как украинские войска отбили многочисленные атаки на многих направлениях.

Война • 7 мая, 17:14 • 28401 просмотра

На фронте за сутки 87 боевых столкновений, больше всего атак ВСУ отбили на Авдеевском направлении - Генштаб

6 мая Вооруженные Силы Украины отбили 87 боевых столкновений вдоль линии фронта, в частности на Бахмутском, Новопавловском и Авдеевском направлениях, при этом противник нанес 2 ракетных и 69 авиационных ударов, а также 52 раза применил реактивные системы залпового огня.

Война • 6 мая, 16:54 • 29880 просмотра

Враг усиливает давление в районе Старомайорского Донецкой области

Противник усилил давление в районе Старомайорского, осуществив три попытки штурма и потеряв четыре танка, а ситуация в Роботине оставалась сложной - утром было сброшено шесть управляемых авиабомб.

Война • 6 мая, 07:28 • 21137 просмотра

российские войска заняли Кисловку, продвинулись в районе Первомайского и Нетайлово - DeepState

рф оккупировала Кисловку и продвинулась возле Первомайского и Нетайлово, во многих местах продолжаются боевые действия.

Война • 5 мая, 22:27 • 27683 просмотра