На фронте за сутки произошло 94 боевых столкновения – Генштаб

С начала суток произошло 94 боевых столкновения. Российские оккупанты атакуют наши позиции, используя преимущество в живой силе и технике. Однако украинские воины стойко защищают родную землю, решительно отражают вражеские атаки и на некоторых участках контратакуют и в результате улучшают тактическое положение. Об этом сообщил в вечерней сводке Генштаб, передает УНН.

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В течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных удара (с применением трех ракет), 35 авиаударов (в том числе с применением 48 Кабов) и 367 ударов дронами-камикадзе. Совершил почти 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении российские захватчики 10 раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Украинские воины отбили шесть попыток противника продвинуться в направлении населенного пункта Липцы, а также штурм в направлении Плетеновка – Волчанск. Напряженной остается ситуация в районе старицы, где отбита одна атака с направления новой Таволжанки (рф). Еще две атаки с Бугроватое продолжаются.

В свою очередь украинские защитники контратакуют и принимают меры для усиления устойчивости обороны.

На Купянском направлении количество атак врага возросло до 12. продолжаются боевые столкновения в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Новоегоровка. На направлении Берестового наши защитники отбили два штурмовых действия противника. Ситуация контролируемая, проводятся мероприятия по стабилизации обстановки.

На Лиманском направлении потерь позиций не допущено. Попытка противника продвинуться в районе населенного пункта Терны была подавлена.

На Северском направлении наши защитники отбили 10 штурмовых действий врага в районах Белогоровки, выемки и Раздоловки. Еще один бой вблизи Белогоровки продолжается. Агрессор успеха не имеет.

На Краматорском направлении всего было отбито 10 атак. Так, российские оккупанты пять раз безуспешно пытались вклиниться в оборонительные рубежи наших войск в районе Клещиевки, трижды – возле Андреевки, а также в районах Нового и ивановского.

На этом направлении потери противника сейчас составляют 135 человек и 50 единиц техники. В частности уничтожен танк, два БТРы и повреждена станция РЭБ "Бурелом".

Покровский направление остается самым горячим на всей линии боевого столкновения. С начала суток количество вражеских штурмов возросло до 37.Противник 15 раз пытался продвинуться от Очеретиного в направлениях Новоалександровки, Калинового, прогресса, Евгеньевки, продолжаются тяжелые бои. Кроме того, российские захватчики не оставляют попыток прорвать нашу оборону в районе Новоселовки первой, Северного и Нетайлового. На отдельных участках ситуация требует от наших войск проведения маневра. Силами обороны принимаются меры для отпора врагу и стабилизации обстановки.

На Кураховском направлении наши защитники продолжают подавлять активность противника, который с начала суток дважды неудачно атаковал наши позиции.

На Времовском направлении ситуация значительных изменений не претерпела, однако агрессор в районе Старомайорского сосредоточил значительное количество средств огневого поражения и увеличил его интенсивность. Проводятся мероприятия по стабилизации обстановки.

На Приднепровском направлении ситуация изменений не претерпела. На турецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник сегодня активных наступательных действий не проводил.

Украинские воины наносят врагу огневое поражение, истощая его по всей линии фронта.

На фронте 86 боевых столкновений, на большинстве направлений оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ - Генштаб