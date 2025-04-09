На фронте за сутки более 120 боевых столкновений, россияне активизировались на Ореховском направлении - Генштаб

За минувшие сутки украинские войска отбили 121 боевое столкновение на разных участках фронта, при этом больше всего обстрелов противник совершил на Авдеевском и Бахмутском направлениях, а также активизировался на Ореховском направлении, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры.