На фронте произошло 145 боевых столкновений, почти треть из которых - на Покровском направлении. Враг нанес 79 авиаударов и более 4600 обстрелов, украинские силы отбили многочисленные атаки на разных направлениях.
За сутки на фронте зафиксировано 139 боевых столкновений. Наибольшая концентрация атак была на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 46 штурмовых и наступательных действий противника.
За сутки произошло 98 боевых столкновений. Россия нанесла 3 ракетных удара, 64 авиаудара и использовала 463 дрона-камикадзе. ВСУ отражают атаки на Харьковском, Купянском, Лиманском и других направлениях.
Украинские военнослужащие стойко защищают свою родную землю, решительно отбив 94 атаки противника и контратакуя на отдельных участках, улучшая свои тактические позиции, несмотря на превосходство российских оккупантов в живой силе и технике.
С начала суток на фронте произошло 95 боевых столкновений, во время которых противник совершил 5 ракетных обстрелов, 39 авиаударов, 309 камикадзе, а также 2910 обстрелов украинских позиций из различных видов оружия.
Российско-оккупационные войска сосредотачивают свои усилия на Покровском направлении, ведут активные наступательные действия на нескольких фронтах, наталкиваясь на ожесточенное сопротивление украинских войск, которые уверенно удерживают позиции и наносят противнику значительные потери.
По данным Генштаба, всего на это время оккупанты осуществили 58 попыток вытеснить наших воинов с занимаемых позиций. Еще продолжаются боевые столкновения на 17 участках.
Украинские войска успешно отражают российские атаки на многих направлениях, при этом наиболее активно враг действует сейчас на Покровском направлении.
Ситуация на фронте остается напряженной, продолжаются бои на Харьковском направлении в направлении села Старица. С начала суток российские оккупанты совершили 533 обстрела и применили более 50 беспилотников-камикадзе, но украинские войска отражают атаки и держат ситуацию под контролем.
россияне понесли значительные потери - 53 убитыми и ранеными, а также 14 единиц вооружения и военной техники, включая 2 танка и 11 бронемашин, во время неудачной попытки прорыва под Белогоровкой в Луганской области.
На Северском, Краматорском и Покровском направлениях продолжаются ожесточенные бои, произошло более 90 боевых столкновений, украинские защитники стойко удерживают позиции, бьют врага и уничтожают его технику.
За прошедшие сутки на фронте российско-украинской войны продолжались интенсивные боевые действия: произошло 110 боевых столкновений и 39 дополнительных боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные российские атаки, нанеся противнику значительные потери, в частности 274 оккупанта убиты и ранены, уничтожено или повреждено 19 единиц вооружения и военной техники.
Ивановское и Курдюмовка стали новыми районами российских обстрелов в течение дня, а Краматорское направление остается одним из самых горячих участков фронта.
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с начала суток произошло 101 боевое столкновение, во время которых противник нанес 15 ракетных ударов, 70 авиационных ударов, 452 атаки с применением беспилотников-камикадзе и 2843 раза открывал огонь по украинским позициям.
Российско-террористические войска продолжают активные наступательные и штурмовые действия на Покровском и Приднепровском направлениях, нанеся 15 ракетных и 70 авиационных ударов по украинским позициям, в то время как украинские войска стойко удерживают позиции в условиях интенсивных боев.
На Харьковском направлении продолжаются бои под Станицей, ситуация в Волчанске контролируемая, а украинские войска улучшают тактические позиции на отдельных участках.
С начала сутки произошло 114 боевых столкновений, из них 5 продолжаются. Ситуация остается под контролем ВСУ, несмотря на интенсивные обстрелы со стороны противника на многих направлениях.
С начала суток на фронте произошло 23 боевых столкновения, российские войска трижды безуспешно пытались прорвать оборону в районе Клещеевки и Андреевки, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
В Невском и Новолюбовке произошли взрывы, повлекшие разрушения, в то время как россияне продолжают наступать на трех направлениях в Луганской области.
Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении, в частности на северо-западных окраинах Волчанска, несмотря на интенсивные бои по всей линии фронта, в результате которых противник понес значительные потери в живой силе и технике.
Российские оккупанты сосредотачивают усилия на прорыве украинской обороны к западу от Бахмута, но им пока не удалось пересечь канал Северский Донец-Донбасс.
14 мая на линии соприкосновения произошло 130 боевых столкновений, во время которых противник интенсивно атаковал украинские позиции, используя преимущество в живой силе и технике, нанеся 2 ракетных удара, 65 авиаударов и 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия продолжались почти на всех участках фронта, но наибольшая активность оккупантов зафиксирована на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях, где произошло 73 боевых столкновения. российская армия безуспешно пыталась продвинуться в сторону Липцов и Нескучного на Харьковском направлении.
Вооруженные силы Украины отбили 148 вражеских атак на различных участках фронта, включая Харьковский, Купянский, Лиманский, Северский, Краматорский, Покровский, Кураховский, Времьевский и Приднепровский, улучшив тактические позиции на некоторых участках, несмотря на интенсивный огонь противника.
За минувшие сутки произошло 155 боевых столкновений, при этом рф нанесла 13 ракетных ударов, 118 авиаударов и 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
За минувшие сутки рф нанесла 7 ракетных ударов, 108 авиаударов и 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.
За минувшие сутки произошло 95 боевых столкновений, во время которых противник нанес 6 ракетных и 80 авиационных ударов, а также совершил 127 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.
За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины отбили 76 боевых столкновений вдоль линии фронта, причем большинство обстрелов противник проводил на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытаясь улучшить свое тактическое положение при поддержке авиации, но неся при этом большие потери.
Россияне продвинулись вперед возле села Веселое в Донецкой области, пытаясь прорвать украинскую оборону и выйти к Северску.
За минувшие сутки украинские войска отбили 121 боевое столкновение на разных участках фронта, при этом больше всего обстрелов противник совершил на Авдеевском и Бахмутском направлениях, а также активизировался на Ореховском направлении, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры.