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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28208 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: 145 боев за сутки, почти треть - на Покровском направлении

На фронте произошло 145 боевых столкновений, почти треть из которых - на Покровском направлении. Враг нанес 79 авиаударов и более 4600 обстрелов, украинские силы отбили многочисленные атаки на разных направлениях.

Война • 19 августа, 05:43 • 54560 просмотра

На Покровском направлении ВСУ отбили 46 штурмов россиян - Генштаб

За сутки на фронте зафиксировано 139 боевых столкновений. Наибольшая концентрация атак была на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 46 штурмовых и наступательных действий противника.

Война • 18 августа, 05:32 • 107070 просмотра

98 боевых столкновений за сутки: ВСУ отражают атаки на разных направлениях

За сутки произошло 98 боевых столкновений. Россия нанесла 3 ракетных удара, 64 авиаудара и использовала 463 дрона-камикадзе. ВСУ отражают атаки на Харьковском, Купянском, Лиманском и других направлениях.

Война • 17 августа, 21:21 • 57889 просмотра

На фронте за сутки произошло 94 боевых столкновения – Генштаб

Украинские военнослужащие стойко защищают свою родную землю, решительно отбив 94 атаки противника и контратакуя на отдельных участках, улучшая свои тактические позиции, несмотря на превосходство российских оккупантов в живой силе и технике.

Война • 21 мая, 20:17 • 49347 просмотра

На фронте с начала суток произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 95 боевых столкновений, во время которых противник совершил 5 ракетных обстрелов, 39 авиаударов, 309 камикадзе, а также 2910 обстрелов украинских позиций из различных видов оружия.

Война • 20 мая, 20:27 • 90045 просмотра

Войска рф активно наступают на четырех направлениях, кое-где работает авиация - Генштаб

Российско-оккупационные войска сосредотачивают свои усилия на Покровском направлении, ведут активные наступательные действия на нескольких фронтах, наталкиваясь на ожесточенное сопротивление украинских войск, которые уверенно удерживают позиции и наносят противнику значительные потери.

Война • 20 мая, 18:10 • 25299 просмотра

Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются бои возле Старицы и Волчанска, на Купянском - оккупанты пытаются продвинуться вперед

По данным Генштаба, всего на это время оккупанты осуществили 58 попыток вытеснить наших воинов с занимаемых позиций. Еще продолжаются боевые столкновения на 17 участках.

Война • 20 мая, 14:54 • 47817 просмотра

На Покровском направлении враг сейчас наиболее активный - Генштаб

Украинские войска успешно отражают российские атаки на многих направлениях, при этом наиболее активно враг действует сейчас на Покровском направлении.

Война • 20 мая, 11:59 • 25491 просмотра

Генштаб: ситуация на фронте обострена, на Харьковском направлении идут бои в направлении села Старица

Ситуация на фронте остается напряженной, продолжаются бои на Харьковском направлении в направлении села Старица. С начала суток российские оккупанты совершили 533 обстрела и применили более 50 беспилотников-камикадзе, но украинские войска отражают атаки и держат ситуацию под контролем.

Война • 20 мая, 09:05 • 37871 просмотра

В районе Белогоровки на Луганщине россияне понесли значительные потери - ОВА

россияне понесли значительные потери - 53 убитыми и ранеными, а также 14 единиц вооружения и военной техники, включая 2 танка и 11 бронемашин, во время неудачной попытки прорыва под Белогоровкой в Луганской области.

Война • 20 мая, 07:22 • 31023 просмотра

Генштаб: жесткие бои на Северском, Краматорском и Покровском направлениях, замедлено вс рф на Харьковском направлении

На Северском, Краматорском и Покровском направлениях продолжаются ожесточенные бои, произошло более 90 боевых столкновений, украинские защитники стойко удерживают позиции, бьют врага и уничтожают его технику.

Война • 19 мая, 15:08 • 83778 просмотра

На фронте с начала суток 39 боевых столкновений, продолжаются бои на Покровском и Краматорском направлении - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте российско-украинской войны продолжались интенсивные боевые действия: произошло 110 боевых столкновений и 39 дополнительных боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные российские атаки, нанеся противнику значительные потери, в частности 274 оккупанта убиты и ранены, уничтожено или повреждено 19 единиц вооружения и военной техники.

Война • 19 мая, 08:23 • 38548 просмотра

Новыми направлениями штурмовых действий рф днем стали Ивановское и Курдюмовка - Генштаб

Ивановское и Курдюмовка стали новыми районами российских обстрелов в течение дня, а Краматорское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Война • 18 мая, 14:46 • 47726 просмотра

С начала суток рф нанесла 15 ракетных и 70 авиационных атак, 452 удара дронами-камикадзе и 2843 - артиллерией

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с начала суток произошло 101 боевое столкновение, во время которых противник нанес 15 ракетных ударов, 70 авиационных ударов, 452 атаки с применением беспилотников-камикадзе и 2843 раза открывал огонь по украинским позициям.

Война • 17 мая, 21:57 • 28340 просмотра

россияне проводят активные штурмовые действия на Покровском и Приднепровском направлениях - Генштаб

Российско-террористические войска продолжают активные наступательные и штурмовые действия на Покровском и Приднепровском направлениях, нанеся 15 ракетных и 70 авиационных ударов по украинским позициям, в то время как украинские войска стойко удерживают позиции в условиях интенсивных боев.

Война • 17 мая, 18:25 • 60843 просмотра

На Харьковском направлении продолжается бой в районе Старицы - Генштаб

На Харьковском направлении продолжаются бои под Станицей, ситуация в Волчанске контролируемая, а украинские войска улучшают тактические позиции на отдельных участках.

Война • 17 мая, 08:40 • 17182 просмотра

Ситуация на фронте остается под контролем ВСУ, однако сейчас еще продолжается 5 боевых столкновений - Генштаб

С начала сутки произошло 114 боевых столкновений, из них 5 продолжаются. Ситуация остается под контролем ВСУ, несмотря на интенсивные обстрелы со стороны противника на многих направлениях.

Война • 16 мая, 21:41 • 31740 просмотра

С начала суток произошло 23 боевых столкновения - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 23 боевых столкновения, российские войска трижды безуспешно пытались прорвать оборону в районе Клещеевки и Андреевки, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Война • 16 мая, 08:46 • 22797 просмотра

В Невском и Новолюбовке прогремели взрывы, россияне продолжают штурмы на трех направлениях на Луганщине - ОВА

В Невском и Новолюбовке произошли взрывы, повлекшие разрушения, в то время как россияне продолжают наступать на трех направлениях в Луганской области.

Война • 16 мая, 06:39 • 24319 просмотра

Ситуацию на Харьковщине частично стабилизировали, но оккупанты атакуют вдоль почти всей линии фронта - Генштаб

Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении, в частности на северо-западных окраинах Волчанска, несмотря на интенсивные бои по всей линии фронта, в результате которых противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Война • 15 мая, 17:57 • 41987 просмотра

рф сосредотачивает усилия, чтобы прорвать оборону западнее Бахмута - Волошин

Российские оккупанты сосредотачивают усилия на прорыве украинской обороны к западу от Бахмута, но им пока не удалось пересечь канал Северский Донец-Донбасс.

Война • 15 мая, 12:42 • 20867 просмотра

На фронте 130 боевых столкновений, россияне интенсивно атакуют на Покровском направлении - Генштаб

14 мая на линии соприкосновения произошло 130 боевых столкновений, во время которых противник интенсивно атаковал украинские позиции, используя преимущество в живой силе и технике, нанеся 2 ракетных удара, 65 авиаударов и 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Война • 14 мая, 17:02 • 34149 просмотра

Армия рф на Харьковском направлении безуспешно пыталась продвинуться в сторону Липцов и Нескучного - Генштаб

Боевые действия продолжались почти на всех участках фронта, но наибольшая активность оккупантов зафиксирована на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях, где произошло 73 боевых столкновения. российская армия безуспешно пыталась продвинуться в сторону Липцов и Нескучного на Харьковском направлении.

Война • 14 мая, 10:51 • 28847 просмотра

На фронте произошло 148 боевых столкновений - Генштаб

Вооруженные силы Украины отбили 148 вражеских атак на различных участках фронта, включая Харьковский, Купянский, Лиманский, Северский, Краматорский, Покровский, Кураховский, Времьевский и Приднепровский, улучшив тактические позиции на некоторых участках, несмотря на интенсивный огонь противника.

Война • 13 мая, 21:16 • 45601 просмотра

За сутки рф нанесла 13 ракетных ударов, 118 авиационных атак, 120 залповых обстрелов

За минувшие сутки произошло 155 боевых столкновений, при этом рф нанесла 13 ракетных ударов, 118 авиаударов и 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война • 12 мая, 05:28 • 27172 просмотра

За сутки рф нанесла 7 ракетных ударов, 108 авиационных атак, 120 залповых обстрелов

За минувшие сутки рф нанесла 7 ракетных ударов, 108 авиаударов и 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война • 11 мая, 05:24 • 32044 просмотра

В течение суток на фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 95 боевых столкновений, во время которых противник нанес 6 ракетных и 80 авиационных ударов, а также совершил 127 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Война • 10 мая, 03:41 • 27225 просмотра

На фронте за сутки 76 боевых столкновений, на двух направлениях россияне атаковали при поддержке авиации - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины отбили 76 боевых столкновений вдоль линии фронта, причем большинство обстрелов противник проводил на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытаясь улучшить свое тактическое положение при поддержке авиации, но неся при этом большие потери.

Война • 9 мая, 16:35 • 44570 просмотра

DeepState: враг продвинулся в районе населенного пункта Веселое

Россияне продвинулись вперед возле села Веселое в Донецкой области, пытаясь прорвать украинскую оборону и выйти к Северску.

Война • 8 мая, 21:30 • 22759 просмотра

На фронте за сутки более 120 боевых столкновений, россияне активизировались на Ореховском направлении - Генштаб

За минувшие сутки украинские войска отбили 121 боевое столкновение на разных участках фронта, при этом больше всего обстрелов противник совершил на Авдеевском и Бахмутском направлениях, а также активизировался на Ореховском направлении, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры.

Война • 8 мая, 17:11 • 23388 просмотра