Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISW

Киев • УНН

 • 1782 просмотра

Российская сторона требует от Украины уступить стратегически важную неоккупированную территорию в Донецкой области. Это позволит РФ получить более выгодные позиции для будущего наступления на Харьковскую и Днепропетровскую области.

Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISW

российская сторона требует от Украины уступить стратегически важную неоккупированную территорию в Донецкой области, не предлагая ничего взамен. Об этом информирует УНН со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Детали

Как пишет ISW, предложение Путина требует от Украины уступить критическую оборонительную позицию, которую российские войска в настоящее время не имеют средств для быстрой оккупации в обмен ни на что.

Точные условия позиции Путина остаются неясными. Однако представители администрации Трампа, в том числе специальный посланник США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, предложили четыре различных презентации условий Путина

- говорится в отчете.

В настоящее время крепостной пояс состоит из четырех крупных городов и нескольких городков и населенных пунктов, которые простираются с севера на юг по трассе Н-20 Константиновка-Славянск. Длина пояса составляет 50 километров.

Отмечается, что последние 11 лет Украина тратила на то, чтобы укрепить оборонительные сооружения в этих городах и вокруг них. Славянск и Краматорск образуют северную половину крепостного пояса и служат значительными логистическими узлами для украинских сил, обороняющихся в Донецкой области.

Южной половиной крепостного пояса служат Дружковка, Алексеево-Дружковка, Константиновка. Впервые Украина начала наращивать оборонительные позиции в этих городах и вокруг них после того, как отбила их у оккупантов в апреле 2014 года.

"Неспособность России захватить Славянск в 2022 году и продолжающаяся борьба за охват крепостного пояса подчеркивают успех долгосрочных усилий Украины по укреплению городов крепостного пояса. Российские войска в настоящее время все еще пытаются охватить крепостной пояс с юго-запада и пытаются захватить его, что, вероятно, займет несколько лет", - сообщает Институт изучения войны. 

По мнению аналитиков, разрешение российским войскам занять позиции вдоль границы с Донецкой областью потребует от украинских сил срочного строительства массивных оборонительных укреплений вдоль приграничных районов Харьковской и Днепропетровской областей. Однако эта местность плохо подходит для оборонительной линии.

Потенциальные украинские оборонительные линии в этом районе будут проходить через открытые поля, а природные препятствия, такие как реки Оскол и Северский Донец, расположены слишком далеко на восток, чтобы служить оборонительными позициями для украинских сил.

"Потенциальное прекращение огня вдоль границы Донецкой области также потребует масштабных инвестиций в инфраструктуру, совместимую с широкомасштабной долгосрочной мониторинговой миссией прекращения огня", - пишут в ISW.

При этом позиции РФ вдоль приграничных районов Донецко-Харьковской и Донецко-Днепропетровской областей обеспечили бы гораздо более выгодную отправную точку для будущего наступления на прилегающие районы Харьковской или Днепропетровской областей, чем нынешние линии.

В частности, уступка Лиманом, Донецкая область, под российскую оккупацию создаст благоприятные условия для того, чтобы россияне атаковали украинские позиции в Харьковской области на восточном берегу реки Оскол.

"Российские войска могут попытаться перевернуть свои усилия в 2022 году и использовать Славянск и дальнейшее продвижение вдоль шоссе E-40 Харьков-Новошахтинск, чтобы атаковать Изюм", - заявляют в ISW.

Российские войска также занимают ограниченные позиции вдоль границы Днепропетровской области к юго-западу от Покровска. Однако уступка остальной части Донецкой области позволит россиянам избежать завершения текущих усилий по захвату Покровска.

Российским войскам также не пришлось бы сражаться через самую западную в Украине оборонительную линию Доброполье-Белозерское-Новодонецкое-Александровка, которая также проходит с севера на юг, подобно поясу крепости. Таким образом, уступка остальной части Донецкой области также обеспечит российским войскам более выгодные позиции для наступления на Днепропетровскую область.

Напомним

Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин проведут встречу 15 августа 2025 года на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска.   

Президент Зеленский подчеркивает, что Донбасс является плацдармом для наступления РФ, и его потеря откроет путь к дальнейшей агрессии. Вопрос территорий должен быть неотъемлемой частью гарантий безопасности.

Украина рассматривает возможность заморозить фронт, признав контроль РФ над оккупированными землями, при условии гарантий безопасности и пути в НАТО. Это происходит накануне встречи Трампа и Путина.

Вита Зеленецкая

