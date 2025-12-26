Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго

$41.930.22
49.430.26
ukenru
09:23 • 962 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 6632 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 4332 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 10301 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 10477 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 12883 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 22296 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 72365 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 70043 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 85143 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
4м/с
89%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россия отказалась от планов увеличить втрое производство СПГ из-за международных санкций - Bloomberg26 декабря, 00:11 • 10902 просмотра
российских блогеров заставляют распространять пропагандистскую рекламу - ЦПД26 декабря, 01:27 • 11904 просмотра
Трамп заявил о мощном ударе по террористам ИГИЛ в Нигерии26 декабря, 02:02 • 4000 просмотра
Пограничники уничтожили пушку Д-30 и РЭБ оккупантов на Северо-Слобожанском направленииVideo26 декабря, 02:38 • 7266 просмотра
Китай превратил Россию в сырьевой придаток после вторжения в Украину - ЦПД26 декабря, 03:10 • 5276 просмотра
публикации
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:30 • 6640 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
08:10 • 10304 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 72367 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 74323 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 55203 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юн Сок Ёль
Александр Бильчук
Федор Вениславский
Радослав Сикорский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Южная Корея
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 2118 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 17098 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 21117 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 22146 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 25314 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Холм
The New York Times
Ми-8

Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Глава Укрэнерго Виталий Зайченко сообщил о постепенном улучшении ситуации в энергосистеме Украины. Энергетики работают над восстановлением, что позволило смягчить графики отключений на Рождество.

Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго

По состоянию на утро ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается, несмотря на постоянные российские атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом заявил глава Укрэнерго Виталий Зайченко во время телемарафона, передает УНН.

Подробности

россияне каждый день запускают дроны и бьют традиционно артиллерией и другими средствами по объектам энергетики. На сегодняшнее утро ситуация улучшается 

- рассказал Виталий Зайченко.

Также он отметил, что энергетики продолжают работать сразу, как только это позволяют условия безопасности. Результаты этой работы, по его словам, потребители могут видеть в режиме реального времени, ведь свет есть в каждом доме.

Глава Укрэнерго также обратил внимание, что на Рождество графики отключений электроэнергии были смягчены, а в отдельных регионах ограничения вообще не применялись. Он подчеркнул, что это не связано с перенаправлением электроэнергии.

О перенаправлении речь не идет. Это самоотверженная работа всех энергетиков - ремонтных бригад Укрэнерго, операторов системы распределения и специалистов, занимающихся восстановлением генерации

 - подчеркнул Зайченко.

Напомним

россия в Рождественскую ночь ударила по Украине 131 беспилотником, 106 из них сбиты или подавлены, но есть попадания в 15 местах.

Алла Киосак

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина