Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго
Киев • УНН
Глава Укрэнерго Виталий Зайченко сообщил о постепенном улучшении ситуации в энергосистеме Украины. Энергетики работают над восстановлением, что позволило смягчить графики отключений на Рождество.
По состоянию на утро ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается, несмотря на постоянные российские атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом заявил глава Укрэнерго Виталий Зайченко во время телемарафона, передает УНН.
Подробности
россияне каждый день запускают дроны и бьют традиционно артиллерией и другими средствами по объектам энергетики. На сегодняшнее утро ситуация улучшается
Также он отметил, что энергетики продолжают работать сразу, как только это позволяют условия безопасности. Результаты этой работы, по его словам, потребители могут видеть в режиме реального времени, ведь свет есть в каждом доме.
Глава Укрэнерго также обратил внимание, что на Рождество графики отключений электроэнергии были смягчены, а в отдельных регионах ограничения вообще не применялись. Он подчеркнул, что это не связано с перенаправлением электроэнергии.
О перенаправлении речь не идет. Это самоотверженная работа всех энергетиков - ремонтных бригад Укрэнерго, операторов системы распределения и специалистов, занимающихся восстановлением генерации
Напомним
россия в Рождественскую ночь ударила по Украине 131 беспилотником, 106 из них сбиты или подавлены, но есть попадания в 15 местах.