Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго
Київ • УНН
Глава Укренерго Віталій Зайченко повідомив про поступове покращення ситуації в енергосистемі України. Енергетики працюють над відновленням, що дозволило пом'якшити графіки відключень на Різдво.
Станом на ранок, ситуація в енергосистемі України поступово покращується, попри постійні російські атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. Про це заявив глава Укренерго Віталій Зайченко під час телемарафону, передає УНН.
Деталі
росіяни кожного дня запускають дрони та гатять традиційно артилерією та іншими засобами по об'єктах енергетики. На сьогоднішній ранок ситуація покращується
Також він зазначив, що енергетики продовжують працювати одразу, щойно це дозволяють безпекові умови. Результати цієї роботи, за його словами, споживачі можуть бачити в режимі реального часу, адже світло є в кожній оселі.
Глава Укренерго також звернув увагу, що на Різдво графіки відключень електроенергії були пом’якшені, а в окремих регіонах обмеження взагалі не застосовувалися. Він наголосив, що це не пов’язано з переспрямуванням електроенергії.
Про переспрямування не йдеться. Це самовіддана робота всіх енергетиків - ремонтних бригад Укренерго, операторів системи розподілу та фахівців, які займаються відновленням генерації
Нагадаємо
росія у Різдвяну ніч вдарила по Україні 131 безпілотником, 106 з них збито або придушено, але є влучання у 15 місцях.