Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго

$41.930.22
49.430.26
ukenru
09:23 • 962 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 6630 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 4330 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 10300 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 10476 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 12883 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14 • 22296 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 72365 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 70043 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 85143 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
4м/с
89%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія відмовилася від планів збільшити втричі виробництво СПГ через міжнародні санкції - Bloomberg26 грудня, 00:11 • 10902 перегляди
російських блогерів змушують поширювати пропагандистську рекламу - ЦПД26 грудня, 01:27 • 11904 перегляди
Трамп заявив про потужний удар по терористах ІДІЛ у Нігерії26 грудня, 02:02 • 4000 перегляди
Прикордонники знищили гармату Д-30 та РЕБ окупантів на Північно-Слобожанському напрямкуVideo26 грудня, 02:38 • 7266 перегляди
Китай перетворив росію на сировинний придаток після вторгнення в Україну - ЦПД26 грудня, 03:10 • 5276 перегляди
Публікації
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
08:30 • 6602 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Ексклюзив
08:10 • 10287 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 72360 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 74318 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto24 грудня, 15:00 • 55197 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юн Сок Йоль
Олександр Більчук
Федір Веніславський
Радослав Сікорський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Південна Корея
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video08:06 • 2122 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 17099 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 21120 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 22147 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 25315 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Hill
The New York Times
Мі-8

Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Глава Укренерго Віталій Зайченко повідомив про поступове покращення ситуації в енергосистемі України. Енергетики працюють над відновленням, що дозволило пом'якшити графіки відключень на Різдво.

Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго

Станом на ранок, ситуація в енергосистемі України поступово покращується, попри постійні російські атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. Про це заявив глава Укренерго Віталій Зайченко під час телемарафону, передає УНН.

Деталі

росіяни кожного дня запускають дрони та гатять традиційно артилерією та іншими засобами по об'єктах енергетики. На сьогоднішній ранок ситуація покращується 

- розповів Віталій Зайченко.

Також він зазначив, що енергетики продовжують працювати одразу, щойно це дозволяють безпекові умови. Результати цієї роботи, за його словами, споживачі можуть бачити в режимі реального часу, адже світло є в кожній оселі.

Глава Укренерго також звернув увагу, що на Різдво графіки відключень електроенергії були пом’якшені, а в окремих регіонах обмеження взагалі не застосовувалися. Він наголосив, що це не пов’язано з переспрямуванням електроенергії.

Про переспрямування не йдеться. Це самовіддана робота всіх енергетиків - ремонтних бригад Укренерго, операторів системи розподілу та фахівців, які займаються відновленням генерації

 - підкреслив Зайченко.

Нагадаємо

росія у Різдвяну ніч вдарила по Україні 131 безпілотником, 106 з них збито або придушено, але є влучання у 15 місцях.

Алла Кіосак

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Укренерго
Україна