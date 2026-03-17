Аэрокосмическая ассоциация готовит предложения изменений в законодательство относительно спецрежима Defence City
Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС - Премьер
В Украине создали рабочую группу для возобновления работы аэропортов
ЕС завтра открывает технические переговоры по следующим кластерам для Украины - Марта Кос
Очищают ли комнатные растения воздух в доме: правда и мифы
Готовится ли Россия к нападению на страны Балтии – эксперты оценили риски
Рынок топлива в Украине стабилен, ажиотаж спадает - Свириденко встретилась с представителями крупнейших сетей АЗС
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
ЕС ввел санкции против девяти ответственных за Бучанскую резню - в списке российский генерал
Почему пациентов просят подписывать "отказы от претензий" перед началом лечения и имеет ли это юридическую силу - объясняет медицинский адвокат
Аэрокосмическая ассоциация готовит предложения изменений в законодательство относительно спецрежима Defence City

Киев • УНН

 • 1268 просмотра

Аэрокосмическая ассоциация собирает предложения бизнеса по устранению барьеров в Defence City. Предложения будут переданы в профильный комитет Верховной Рады.

Аэрокосмическая ассоциация готовит предложения изменений в законодательство относительно спецрежима Defence City

Аэрокосмическая ассоциация Украины сейчас собирает от компаний, работающих в секторе ОПК, и авиастроительных предприятий предложения изменений в законодательство, регулирующее функционирование налогового и таможенного спецрежима Defence City. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил генеральный директор Владимир Семенов.

Аэрокосмическая ассоциация Украины сейчас консолидирует позицию рынка относительно функционирования Defence City и готовит пакет предложений изменений в действующее законодательство. Мы привлекаем к этому процессу представителей авиастроительных предприятий, а также производителей вооружения и другие компании, причастные к сектору ОПК, которые планируют присоединиться к этому спецрежиму

- рассказал Владимир Семенов.

Он добавил, что сейчас Ассоциация собирает и обобщает практические замечания от участников рынка.

Наша главная цель – выявить нормы, которые препятствуют предприятиям присоединяться к Defence City, создают чрезмерные регуляторные барьеры или не учитывают специфику работы компаний оборонно-промышленного комплекса

- отметил Владимир Семенов.

Среди ключевых вопросов, которые уже поднимают участники рынка, - неопределенность некоторых законодательных норм, например, относительно обязательного аудита, необходимость уточнения критериев соответствия, а также нормы относительно обязательного отсутствия уголовных производств, в которых фигурируют потенциальные резиденты Defence City.

Мы видим значительный потенциал Defence City как инструмента стимулирования развития отечественного ОПК и высокотехнологичного производства, что особенно важно сейчас в условиях войны. Но хотим подчеркнуть, что эффективность этого механизма напрямую зависит от того, насколько он будет адаптирован к реальным условиям работы предприятий

- добавил Владимир Семенов.

По результатам этой работы Ассоциация планирует передать наработанные предложения представителям комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и присоединиться к дальнейшей доработке нормативной базы Defence City в диалоге с правительством и парламентом.

Напомним

В Украине заработал спецрежим Defence City. Это элемент системной государственной политики в сфере безопасности и обороны. Этот правовой режим должен создать благоприятные условия для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского ОПК.

Резиденты Defence City получают комплекс экономических и операционных стимулов, которые должны уменьшить фискальную нагрузку и ускорить развитие производства. Речь идет, в частности, об освобождении от налога на прибыль при условии реинвестирования предприятиями ОПК средств в свое развитие, а также освобождении от земельного, имущественного и экологического налогов.

Кроме того, для резидентов действуют упрощенные таможенные процедуры; специальные гарантии защиты информации и конфиденциальности данных предприятия во время действия режима; государственная поддержка релокации и повышения защищенности производственных мощностей в случае необходимости.

Предприятие может получить статус резидента Defence City при условии, что юридическое лицо соответствует требованиям относительно доли квалифицированного дохода (доход от реализации оборонных товаров собственного производства или выполнения работ и/или оказания услуг по оборонным товарам) за предыдущий календарный год, а также в отношении такого лица отсутствуют обстоятельства для дисквалификации.

Доля квалифицированного дохода должна составлять не менее 75% общего дохода юридического лица (с учетом исключений) и не менее 50% общего дохода для субъектов самолетостроения.

Резидентом не может быть компания, которая зарегистрирована в соответствии с законодательством иностранного государства или которая нарушила требования относительно раскрытия информации о структуре собственности или конечных бенефициарах.

Не может быть включено в реестр также предприятие, среди акционеров/участников которого есть лица, связанные с государством-агрессором, или в отношении которого применены санкции, или которое связано с лицом, в отношении которого применены санкции.

В Defence City не могут войти юридические лица, в отношении которых в течение последних 12 месяцев был установлен факт нарушения обязанностей по государственному контракту по оборонным закупкам; которые не являются плательщиком налога на прибыль или внесены в реестр неприбыльных учреждений и организаций.

Предприятие не может стать резидентом, если оно имеет налоговый долг более 10 минимальных заработных плат; если оно находится и работает на временно оккупированной территории Украины, а также является фигурантом уголовных производств.

Минобороны сообщило о том, что первая компания получила статус резидента.

Лилия Подоляк

