США пытаются оторвать Россию от Китая – старая стратегия в новой геополитической реальности
Аэрокосмическая ассоциация готовит предложения изменений в законодательство относительно спецрежима Defence City
Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС - Премьер
В Украине создали рабочую группу для возобновления работы аэропортов
ЕС завтра открывает технические переговоры по следующим кластерам для Украины - Марта Кос
Очищают ли комнатные растения воздух в доме: правда и мифы
Готовится ли Россия к нападению на страны Балтии – эксперты оценили риски
Рынок топлива в Украине стабилен, ажиотаж спадает - Свириденко встретилась с представителями крупнейших сетей АЗС
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
ЕС ввел санкции против девяти ответственных за Бучанскую резню - в списке российский генерал
США пытаются оторвать Россию от Китая – старая стратегия в новой геополитической реальности

Вашингтон рассматривает возможность ослабления союза Москвы и Пекина для сдерживания Китая. Эксперты считают такую стратегию малореальной из-за зависимости РФ.

Попытка США ослабить союз между Россией и Китаем – не новая идея в мировой политике. Подобные подходы применялись еще во время Холодной войны, когда Вашингтон пытался использовать конфликт между Пекином и СССР.

Сегодня эта стратегия снова активно обсуждается на фоне войны в Украине, обострения противостояния между США и Китаем и попыток Вашингтона переформатировать глобальный баланс сил. В политических кругах даже звучат предположения, что США могут пытаться в определенной степени "перетянуть" Россию от Китая, чтобы ослабить главного геополитического конкурента – Пекин.

Действительно ли такая стратегия существует, зачем она нужна Вашингтону и имеет ли шансы на успех – в материале УНН.

Исторический прецедент: как США использовали конфликт между Китаем и СССР

Идея ослабить союз между двумя великими державами не нова и имеет глубокие корни в истории Холодной войны.

В 1950-х годах Китай и Советский Союз считались главными союзниками в коммунистическом лагере. В 1950 году между ними даже был подписан Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. СССР помогал Китаю развивать промышленность, передавал технологии и поддерживал военную модернизацию.

Однако уже в конце 1950-х между двумя государствами начали расти противоречия. Лидер Китая Мао Цзэдун резко критиковал политику Никиты Хрущева, в частности его курс на "мирное сосуществование" с Западом. Пекин считал, что СССР постепенно отходит от жесткой антизападной линии.

В 1960 году конфликт обострился настолько, что Советский Союз отозвал тысячи своих инженеров и специалистов из Китая. Фактически это стало началом полного политического разрыва между двумя странами.

Соперничество быстро перешло в военную плоскость. В 1969 году между Китаем и СССР произошли вооруженные столкновения на острове Даманский на реке Уссури. Конфликт был настолько серьезным, что в мире даже заговорили о возможности большой войны между двумя коммунистическими государствами.

Именно в этот момент США решили воспользоваться противостоянием между Пекином и Москвой. Архитектором новой американской политики стал советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер. Он разработал концепцию так называемой "треугольной дипломатии", в которой США, СССР и Китай должны были балансировать друг друга.

 В 1971 году Киссинджер совершил секретный визит в Пекин, который стал подготовкой к историческому событию. В феврале 1972 года президент США Ричард Никсон совершил исторический визит в Китай и встретился с Мао Цзэдуном. Это стало началом нормализации отношений между Вашингтоном и Пекином после более чем двадцати лет полной изоляции.

В результате Китай постепенно начал выходить из орбиты советского влияния, а США получили возможность ослабить позиции СССР в глобальной геополитической борьбе. Именно этот опыт "треугольной дипломатии" Киссинджера часто вспоминают сегодня, когда анализируют попытки США повлиять на отношения между Россией и Китаем.

Почему США хотели бы ослабить союз Москвы и Пекина

Сегодня Китай считается главным стратегическим конкурентом США в XXI веке. Речь идет не только о военном соперничестве, но и об экономике, технологиях, глобальных рынках и политическом влиянии.

Если Китай и Россия будут действовать как стратегический союз, это создает для США значительно более сложную геополитическую ситуацию. Сочетание китайской экономической мощи и российских ресурсов и военного потенциала может стать серьезным вызовом для Запада.

Именно поэтому в Вашингтоне могут рассматривать варианты ослабления этого партнерства. Эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский в комментарии для УНН отмечает, что в политике США действительно можно увидеть попытки разделить Россию и Китай.

Трамп надеется, что ему удастся разорвать это тесное сотрудничество между Москвой и Пекином. И он рассчитывает, что с Россией можно будет наладить более тесное взаимодействие, чтобы в определенной степени компенсировать те возможности, которые сейчас имеет Китай

- отметил эксперт.

Ресурсы России как фактор в глобальной конкуренции

Отдельным элементом этой логики является экономический фактор. Россия обладает значительными природными ресурсами – энергоресурсами, металлами, редкоземельными элементами, которые важны для современной промышленности.

В этом контексте некоторые американские политики могут рассматривать Россию как потенциального экономического партнера, который мог бы частично балансировать влияние Китая.

Трамп также надеется, что можно будет с Россией теснее сотрудничать и таким образом компенсировать те аспекты, которые сейчас есть у Китая – например, ресурсы или редкоземельные металлы. Россия может предлагать свои добычи как альтернативу

- пояснил Желиховский.

Несмотря на это, Китай не спешит переходить к открытой конфронтации с Западом. Пекин пытается балансировать между поддержкой России и сохранением экономических связей с США и Европой.

Почему эта стратегия вряд ли сработает

Несмотря на исторические примеры, сегодняшняя ситуация существенно отличается от периода Холодной войны. Союз между Россией и Китаем сформировался на основе общего противостояния Западу.

Кроме того, после 2022 года Россия значительно сильнее зависит от китайской экономики. Китай стал ключевым торговым партнером Москвы, одним из главных покупателей российских энергоресурсов и важным каналом для обхода санкций.

А главное – стратегические интересы США и России остаются фундаментально противоположными. Фактически эти государства остаются геополитическими соперниками. На этом фоне попытки Вашингтона оторвать Россию от Китая малореалистичны.

Фактически сегодня Россия все больше оказывается в зависимом положении от Пекина. Из-за санкций, экономической изоляции и войны против Украины Москва вынуждена ориентироваться на китайские рынки, технологии и финансовые возможности. В такой конфигурации Россия все больше выглядит как младший партнер или даже зависимый союзник Китая.

Именно поэтому попытки США повторить геополитическую комбинацию времен Киссинджера могут выглядеть как борьба с уже изменившейся реальностью.

В современной системе международных отношений США и Россия остаются стратегическими конкурентами, а союз Москвы и Пекина, вероятно, сохранится – независимо от дипломатических маневров Вашингтона.

