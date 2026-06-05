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Конвейер для "Юных героев": оккупанты на ВОТ готовят украинских детей к российской армии — ЦНС

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Оккупанты вывезли детей из Запорожья в Волгоград для военного обучения. Подростков учат управлять дронами и готовят к службе в армии РФ.

Конвейер для "Юных героев": оккупанты на ВОТ готовят украинских детей к российской армии — ЦНС

Оккупанты продолжают системную милитаризацию украинской молодежи на ВОТ Запорожской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что очередную группу школьников вывезли в российский волгоград в оборонно-спортивный лагерь "Авангард" на смену под названием "Время юных героев".

Программа лагеря полностью копирует подготовку солдат — подростков обучают строевой, тактической и военно-прикладной подготовке в условиях, максимально приближенных к боевым. Особое внимание уделяют современным технологиям, обучая детей принципам управления беспилотниками и навыкам, которые армия рф активно использует на фронте

— говорится в сообщении.

Указывается, что для школьников устраивают встречи с участниками "сво", которых преподносят как ролевые модели, навязывая мысль, что участие в войне против Украины является "престижным и почетным путем".

Главная цель таких центров — идеологический слом украинских детей, стирание грани между детством и службой, а также создание будущего кадрового резерва для оккупационных войск

— резюмируют в ЦНС.

Напомним

В Бердянске оккупанты привлекли более 200 детей к изготовлению средств гигиены для армии рф. Мероприятие провели на базе детского оздоровительного центра.

россияне готовят детей на ВОТ территориях к войне под видом "обучения"11.02.26, 11:55 • 3188 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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