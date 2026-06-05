Конвейер для "Юных героев": оккупанты на ВОТ готовят украинских детей к российской армии — ЦНС
Киев • УНН
Оккупанты вывезли детей из Запорожья в Волгоград для военного обучения. Подростков учат управлять дронами и готовят к службе в армии РФ.
Оккупанты продолжают системную милитаризацию украинской молодежи на ВОТ Запорожской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что очередную группу школьников вывезли в российский волгоград в оборонно-спортивный лагерь "Авангард" на смену под названием "Время юных героев".
Программа лагеря полностью копирует подготовку солдат — подростков обучают строевой, тактической и военно-прикладной подготовке в условиях, максимально приближенных к боевым. Особое внимание уделяют современным технологиям, обучая детей принципам управления беспилотниками и навыкам, которые армия рф активно использует на фронте
Указывается, что для школьников устраивают встречи с участниками "сво", которых преподносят как ролевые модели, навязывая мысль, что участие в войне против Украины является "престижным и почетным путем".
Главная цель таких центров — идеологический слом украинских детей, стирание грани между детством и службой, а также создание будущего кадрового резерва для оккупационных войск
Напомним
В Бердянске оккупанты привлекли более 200 детей к изготовлению средств гигиены для армии рф. Мероприятие провели на базе детского оздоровительного центра.
россияне готовят детей на ВОТ территориях к войне под видом "обучения"11.02.26, 11:55 • 3188 просмотров