россияне готовят детей на ВОТ территориях к войне под видом "обучения"
Киев • УНН
На временно оккупированной Луганщине россияне вовлекают детей в милитаризованную систему воспитания, проводя "мастер-классы по первой помощи" в Алчевске. Эти мероприятия являются элементом системной милитаризации, готовя детей к жизни в условиях войны.
На временно оккупированной Луганщине россияне вовлекали детей в милитаризованную систему воспитания. В Алчевске для юных кадетов провели "мастер-класс по первой помощи". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.
Подробности
На временно оккупированных территориях Луганщины российская администрация продолжает вовлекать детей в милитаризованную систему воспитания. В Алчевске для юных кадетов провели "мастер-класс по первой помощи"
По предварительной информации, формально такие мероприятия подаются как полезные навыки для "чрезвычайных ситуаций", однако на самом деле речь идет об элементе системной милитаризации.
Обучение проходит в кадетских корпусах, с военной дисциплиной, формой и четкой привязкой к будущей службе. Детей с раннего возраста готовят к жизни в условиях войны, нормализуя насилие и боевую реальность. россия сознательно превращает образование в инструмент войны, особенно на оккупированных территориях, где альтернативы фактически не существует. Под прикрытием "заботы" и "практических навыков" оккупационные власти формируют лояльное к режиму поколение, которое будет воспринимать войну как норму
Напомним
россия активизирует агитацию в армию на оккупированных территориях, предлагая высокие выплаты. Это происходит на фоне задержек зарплат и неравной оплаты труда среди местного населения.