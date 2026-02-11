россияне готовят детей на ВОТ территориях к войне под видом "обучения"

На временно оккупированной Луганщине россияне вовлекали детей в милитаризованную систему воспитания. В Алчевске для юных кадетов провели "мастер-класс по первой помощи". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.

Подробности

На временно оккупированных территориях Луганщины россияне провели "мастер-класс по первой медицинской помощи" в Алчевске.

По предварительной информации, формально такие мероприятия подаются как полезные навыки для "чрезвычайных ситуаций", однако на самом деле речь идет об элементе системной милитаризации.

Обучение проходит в кадетских корпусах, с военной дисциплиной, формой и четкой привязкой к будущей службе. Детей с раннего возраста готовят к жизни в условиях войны, нормализуя насилие и боевую реальность. россия сознательно превращает образование в инструмент войны, особенно на оккупированных территориях, где альтернативы фактически не существует. Под прикрытием "заботы" и "практических навыков" оккупационные власти формируют лояльное к режиму поколение, которое будет воспринимать войну как норму - отмечается в сообщении.

