россияне готовят детей на ВОТ территориях к войне под видом "обучения"

Киев • УНН

 • 34 просмотра

На временно оккупированной Луганщине россияне вовлекают детей в милитаризованную систему воспитания, проводя "мастер-классы по первой помощи" в Алчевске. Эти мероприятия являются элементом системной милитаризации, готовя детей к жизни в условиях войны.

россияне готовят детей на ВОТ территориях к войне под видом "обучения"

На временно оккупированной Луганщине россияне вовлекали детей в милитаризованную систему воспитания. В Алчевске для юных кадетов провели "мастер-класс по первой помощи". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.

Подробности

На временно оккупированных территориях Луганщины россияне провели "мастер-класс по первой медицинской помощи" в Алчевске.

На временно оккупированных территориях Луганщины российская администрация продолжает вовлекать детей в милитаризованную систему воспитания. В Алчевске для юных кадетов провели "мастер-класс по первой помощи"

- говорится в сообщении ЦПД.

По предварительной информации, формально такие мероприятия подаются как полезные навыки для "чрезвычайных ситуаций", однако на самом деле речь идет об элементе системной милитаризации.

Обучение проходит в кадетских корпусах, с военной дисциплиной, формой и четкой привязкой к будущей службе. Детей с раннего возраста готовят к жизни в условиях войны, нормализуя насилие и боевую реальность. россия сознательно превращает образование в инструмент войны, особенно на оккупированных территориях, где альтернативы фактически не существует. Под прикрытием "заботы" и "практических навыков" оккупационные власти формируют лояльное к режиму поколение, которое будет воспринимать войну как норму

- отмечается в сообщении. 

Напомним

россия активизирует агитацию в армию на оккупированных территориях, предлагая высокие выплаты. Это происходит на фоне задержек зарплат и неравной оплаты труда среди местного населения.

Алла Киосак

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Луганская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины