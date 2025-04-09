Силы специальных операций Вооруженных сил Украины

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26275 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты хотят увеличить вывоз украинского зерна, строя элеваторы на ВОТ Донетчины. Зерно вывозят в другие страны, в частности через Каспийское море в Иран.

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В ВСУ подтвердили поражение ключевых оборонных предприятий рф на кубани

ССО и СБУ атаковали ильский нефтеперерабатывающий завод и станцию «Кропоткинская» в краснодарском крае рф. На заводе произошло около 20 взрывов, а станция полностью остановила работу.

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Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ

Генштаб ВСУ сообщил о поражении Саратовского нефтеперерабатывающего завода в ночь на 11 февраля. На объекте, производящем топливо для российской армии, возник пожар.

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ССО на курщине нанесли потери северокорейским солдатам и захватили важные трофеи

Бойцы ССО провели успешную операцию на Курщине, ликвидировав 2 северокорейских солдат и 7 оккупантов. Захвачена военная техника, оружие и документы противника.

Война • 28 января, 09:38 • 39339 просмотра

В рф поражен один крупнейших НПЗ, также дроны ударили по Рязанской ТЭЦ - источники

СБУ и ССО провели успешную операцию по поражению Рязанского НПЗ, одного из крупнейших в РФ. В результате атаки повреждены резервуары и цех гидроочистки, также поражена Рязанская ТЭЦ.

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Над Курском прогремел взрыв - СМИ

Местные Телеграм-каналы сообщают о сильном взрыве в небе над Курском. Зафиксирован один из самых массированных налетов БПЛА за последнее время.

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ССО сообщили об уничтожении и взятии в плен россиян, которые казнили бойцов ТРО

Операторы ССО провели спецоперацию против группы российских морских пехотинцев, которые расстреляли двух пленных бойцов ТРО. Часть вражеской группы уничтожена, остальные взяты в плен, они уже дают показания.

Война • 17 января, 14:10 • 74077 просмотра

россияне на Курщине пытаются вытеснить Силы обороны с позиций

Российские войска ежедневно проводят штурмовые действия, пытаясь вытеснить ВСУ с позиций в Курской области. 80-я бригада ВСУ нанесла противнику значительные потери - более 5 тысяч убитых и раненых.

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На нефтебазе "роснефти" под воронежем продолжает палать после поражения - ССО

ССО ВСУ нанесли поражение по нефтебазе «роснефти» в населенном пункте лиски воронежской области рф. На объекте, обеспечивающем топливом российские войска, до сих пор горят резервуары.

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Генштаб подтвердил поражение нефтебазы "лискинская" в воронежской области рф

Генштаб ВСУ подтвердил успешную атаку на нефтебазу «лискинская» в воронежской области рф. В результате удара трех БпЛА на объекте, где хранилось топливо для российской армии, возник масштабный пожар.

Война • 16 января, 12:09 • 22346 просмотра

ССО отбили штурм северокорейских войск на курщине: детали операции

Бойцы 6-го полка ССО ВСУ успешно отбили штурм войск КНДР на курщине, уничтожив 18 вражеских солдат. Один из северокорейских бойцов пытался устроить ловушку и подорвал себя гранатой.

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В Генштабе подтвердили поражение нефтебазы в Смоленской области: что известно о масштабах разрушений

Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Ярцевская" в Смоленской области рф. На объекте, который обеспечивал российскую армию, зафиксированы мощные взрывы и пожар резервуаров с нефтепродуктами.

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ССО: дневник северокорейского спецназовца раскрыл отправку КНДР элитных бойцов в рф

ССО ВСУ обнаружили блокнот элитного бойца КНДР, уничтоженного на курщине. Записи свидетельствуют, что он был отправлен по приказу Ким Чен Ына помогать российским войскам из-за какого-то проступка.

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На курщине в записной книжке северокорейца нашли тактику уничтожения БПЛА "живой приманкой"

На курщине найден блокнот уничтоженного северокорейского спецназовца с подробными инструкциями по сбиванию украинских дронов. В записях описана тактика использования «живой приманки» и способы избежания артиллерийских обстрелов.

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Зеленский вручил еще 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев

Президент Украины вручил 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и семьям погибших воинов. Жилье получили представители разных родов войск, Нацгвардии и пограничной службы.

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Украинские ССО отбили атаку и уничтожили 12 северокорейцев на Курщине

Бойцы 73-го морского центра ССО ВСУ успешно отбили штурм северокорейских военных в Курской области РФ. В результате боя было уничтожено 12 и ранено 20 северокорейских военных.

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Спецподразделение «КОРД» получило «четверолапого» робота от международных партнеров

Спецподразделение «КОРД» получило модернизированный сухопутный дрон BAD-2 robotic с видеокамерой и тепловизором. Робот способен проводить разведку на расстоянии более 2 км, что снижает риск для полицейских во время опасных операций.

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ССО показали видео уничтожения российской ДРГ, которую пропаганда выдала за "прорыв" на Сумщину

Силы спецопераций ВСУ обнародовали видео ликвидации российской диверсионной группы в Сумской области 10 декабря. Российская пропаганда пыталась представить этот инцидент как успешный прорыв границы.

Война • 16 декабря, 08:02 • 16043 просмотра

"Успешное поражение": ССО показали кадры после удара по нефтебазе в пригороде орла в рф

ССО ВСУ сообщили, что беспилотники успешно поразили крупный терминал нефтепродуктов в пригороде орла. Объект является частью военно-промышленного комплекса рф и обеспечивает поставки топлива для армии.

Война • 14 декабря, 09:29 • 23176 просмотра

Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в орловской области рф

Генштаб подтвердил поражение нефтебазы «Стальной конь» в орловской области рф. На объекте, обеспечивающем топливом российскую армию, возник мощный пожар.

Война • 14 декабря, 08:19 • 22416 просмотра

Атакован дронами военный аэродром в саратовской области рф

На военном аэродроме в Саратовской области РФ была совершена попытка атаки беспилотниками. По словам губернатора Романа Бусаргина, атака была пресечена, БПЛА ликвидирован, пострадавших нет.

Война • 10 декабря, 08:11 • 20534 просмотра

Трепак, Скибюк и Братишко: Зеленский присвоил генеральские звания в день ВСУ

Президент Украины присвоил новые воинские звания трем командующим и одному заместителю командующего ВСУ. Среди повышенных-руководители УСН, ДШВ, ОК "Восток" и заместитель командующего Объединенных сил.

Война • 6 декабря, 11:01 • 20108 просмотра

Украинские военные взяли в плен 11 российских солдат во время боя в Курской области рф

80-я десантно-штурмовая бригада взяла в плен 11 российских военных во время боя на территории РФ. Пленные оказались бывшими заключенными, которые подписали контракт с ВС РФ и были брошены командованием во время неудачного штурма.

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Генштаб подтвердил поражение российской нефтебазы "атлас" и уничтожение "Бук-М3"

Генштаб ВСУ сообщил о поражении нефтебазы "Атлас" в Ростовской области РФ с двумя очагами возгорания. Также уничтожена радиолокационная станция ЗРК "Бук-М3" на оккупированной территории Запорожской области.

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алексинский химкомбинат в рф поразили дроны СБУ и ССО - источники

СБУ и ССО провели атаку дронами на алексинский химкомбинат в рф, производящий порох и боеприпасы. В результате атаки на предприятии произошли взрывы и пожар.

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ВСУ нанесли удар по российскому аэродрому "Ханская": на аэродроме базировались Су-34 и Су-27

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Буданов был с бойцами ГУР на ключевом этапе операции по освобождению агрегатного завода в Волчанске - разведчик Линукс

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Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами

Силы обороны Украины нанесли удар по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения РФ возле поселка Котлубань. Операцию провели с помощью 120 ударных дронов-камикадзе, расстояние до цели - более 600 км.

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