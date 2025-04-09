Силы специальных операций Вооруженных сил Украины

Ночью 20 марта Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области рф. Зафиксированы пожар, взрывы и детонация боеприпасов.
Оккупанты хотят увеличить вывоз украинского зерна, строя элеваторы на ВОТ Донетчины. Зерно вывозят в другие страны, в частности через Каспийское море в Иран.
ССО и СБУ атаковали ильский нефтеперерабатывающий завод и станцию «Кропоткинская» в краснодарском крае рф. На заводе произошло около 20 взрывов, а станция полностью остановила работу.
Генштаб ВСУ сообщил о поражении Саратовского нефтеперерабатывающего завода в ночь на 11 февраля. На объекте, производящем топливо для российской армии, возник пожар.
Бойцы ССО провели успешную операцию на Курщине, ликвидировав 2 северокорейских солдат и 7 оккупантов. Захвачена военная техника, оружие и документы противника.
СБУ и ССО провели успешную операцию по поражению Рязанского НПЗ, одного из крупнейших в РФ. В результате атаки повреждены резервуары и цех гидроочистки, также поражена Рязанская ТЭЦ.
Местные Телеграм-каналы сообщают о сильном взрыве в небе над Курском. Зафиксирован один из самых массированных налетов БПЛА за последнее время.
Операторы ССО провели спецоперацию против группы российских морских пехотинцев, которые расстреляли двух пленных бойцов ТРО. Часть вражеской группы уничтожена, остальные взяты в плен, они уже дают показания.
Российские войска ежедневно проводят штурмовые действия, пытаясь вытеснить ВСУ с позиций в Курской области. 80-я бригада ВСУ нанесла противнику значительные потери - более 5 тысяч убитых и раненых.
ССО ВСУ нанесли поражение по нефтебазе «роснефти» в населенном пункте лиски воронежской области рф. На объекте, обеспечивающем топливом российские войска, до сих пор горят резервуары.
Генштаб ВСУ подтвердил успешную атаку на нефтебазу «лискинская» в воронежской области рф. В результате удара трех БпЛА на объекте, где хранилось топливо для российской армии, возник масштабный пожар.
Бойцы 6-го полка ССО ВСУ успешно отбили штурм войск КНДР на курщине, уничтожив 18 вражеских солдат. Один из северокорейских бойцов пытался устроить ловушку и подорвал себя гранатой.
Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Ярцевская" в Смоленской области рф. На объекте, который обеспечивал российскую армию, зафиксированы мощные взрывы и пожар резервуаров с нефтепродуктами.
ССО ВСУ обнаружили блокнот элитного бойца КНДР, уничтоженного на курщине. Записи свидетельствуют, что он был отправлен по приказу Ким Чен Ына помогать российским войскам из-за какого-то проступка.
На курщине найден блокнот уничтоженного северокорейского спецназовца с подробными инструкциями по сбиванию украинских дронов. В записях описана тактика использования «живой приманки» и способы избежания артиллерийских обстрелов.
Президент Украины вручил 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и семьям погибших воинов. Жилье получили представители разных родов войск, Нацгвардии и пограничной службы.
Бойцы 73-го морского центра ССО ВСУ успешно отбили штурм северокорейских военных в Курской области РФ. В результате боя было уничтожено 12 и ранено 20 северокорейских военных.
Спецподразделение «КОРД» получило модернизированный сухопутный дрон BAD-2 robotic с видеокамерой и тепловизором. Робот способен проводить разведку на расстоянии более 2 км, что снижает риск для полицейских во время опасных операций.
Силы спецопераций ВСУ обнародовали видео ликвидации российской диверсионной группы в Сумской области 10 декабря. Российская пропаганда пыталась представить этот инцидент как успешный прорыв границы.
ССО ВСУ сообщили, что беспилотники успешно поразили крупный терминал нефтепродуктов в пригороде орла. Объект является частью военно-промышленного комплекса рф и обеспечивает поставки топлива для армии.
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы «Стальной конь» в орловской области рф. На объекте, обеспечивающем топливом российскую армию, возник мощный пожар.
На военном аэродроме в Саратовской области РФ была совершена попытка атаки беспилотниками. По словам губернатора Романа Бусаргина, атака была пресечена, БПЛА ликвидирован, пострадавших нет.
Президент Украины присвоил новые воинские звания трем командующим и одному заместителю командующего ВСУ. Среди повышенных-руководители УСН, ДШВ, ОК "Восток" и заместитель командующего Объединенных сил.
80-я десантно-штурмовая бригада взяла в плен 11 российских военных во время боя на территории РФ. Пленные оказались бывшими заключенными, которые подписали контракт с ВС РФ и были брошены командованием во время неудачного штурма.
Генштаб ВСУ сообщил о поражении нефтебазы "Атлас" в Ростовской области РФ с двумя очагами возгорания. Также уничтожена радиолокационная станция ЗРК "Бук-М3" на оккупированной территории Запорожской области.
СБУ и ССО провели атаку дронами на алексинский химкомбинат в рф, производящий порох и боеприпасы. В результате атаки на предприятии произошли взрывы и пожар.
Силы обороны Украины атаковали военный аэродром в Адыгее, РФ. Под удар попал склад боеприпасов, зафиксирован пожар и эвакуация близлежащего поселка. На аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27.
Начальник ГУР Кирилл Буданов лично руководил операцией по освобождению Волчанского агрегатного завода на ключевом этапе. Операция была сложной, многоэтапной и привлекала различные подразделения и виды вооружения.
Начальник ГУР Кирилл Буданов получил награду от премьер-министра за вклад военной разведки в борьбе с российскими захватчиками. Буданов подчеркнул важность работы каждого разведчика в противостоянии агрессору.
Силы обороны Украины нанесли удар по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения РФ возле поселка Котлубань. Операцию провели с помощью 120 ударных дронов-камикадзе, расстояние до цели - более 600 км.