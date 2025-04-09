Силы специальных операций Вооруженных сил Украины

Украинские военные взяли в плен 11 российских солдат во время боя в Курской области рф

80-я десантно-штурмовая бригада взяла в плен 11 российских военных во время боя на территории РФ. Пленные оказались бывшими заключенными, которые подписали контракт с ВС РФ и были брошены командованием во время неудачного штурма.