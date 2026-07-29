Что празднуют 29 июля в Украине и мире

29 июля в Украине отмечают важный военный праздник - День Сил специальных операций ВСУ. В мире этот день посвящен защите тигров, а по новому церковному календарю православные верующие чтят память мученика Каллиника. Также в этот день гурманы готовят лазанью и куриные крылышки, пишет УНН.

День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины (ССО ВСУ)

Один из важнейших праздников украинского войска, установленный в 2016 году. Это день чествования элиты ВСУ - воинов, выполняющих сложнейшие, опаснейшие и секретные задачи, в том числе разведку, диверсии и антитеррористические операции. Их официальный девиз, происходящий от князя Святослава Храброго - "Иду на вы!".

Международный день тигра (International Tiger Day)

Важный экологический праздник, установленный в 2010 году на "Тигрином саммите". Его цель - привлечь внимание к проблеме стремительного исчезновения этих величественных диких кошек и поддержать глобальные усилия по сохранению и приумножению их популяции в дикой природе.

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Международный день губной помады (National Lipstick Day)

Праздник, посвященный одному из самых популярных косметических средств в мире, имеющему многовековую историю и остающемуся символом стиля и самовыражения.

День лазаньи (National Lasagna Day)

Гастрономический праздник, посвященный культовому итальянскому блюду из слоев тонкого теста, мясного рагу, соуса бешамель и сыра.

День куриных крылышек (National Chicken Wing Day)

Еще один вкусный праздник, популярный в США, который чествует любимую закуску миллионов, традиционно подаваемую с разнообразными острыми и сладкими соусами.

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День дождя (Rain Day)

Традиционный региональный праздник в городе Уэйнсбург (штат Пенсильвания, США). По местной статистике, начиная с конца XIX века, именно 29 июля в этом городе почти всегда идет дождь.

День памяти мученика Каллиника и Рождество святителя Николая Чудотворца

По новому (новоюлианскому) календарю, 29 июля чтят святого Каллиника Киликийского. В народе праздник называли "Калинник". Это время, когда часто случались утренние туманы и первые холодные росы, которые в народе считали опасными для посевов.

В этот день традиционно собирали ягоды калины и пекли пироги с ней. Также в этот день вспоминают Рождество (рождение) одного из самых почитаемых святых - Николая Чудотворца.

Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 29 июля чтят память священномученика Афиногена и мученицы Юлии. В народе этот день называли "Афиногенов день". Считалось, что летняя жара с этого дня начинает постепенно спадать, а птицы замолкают, готовясь к осени.

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