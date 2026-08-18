рф нанесла ракетный удар по Харьковской области: 10 погибших, 8 раненых

В Харьковской области рф нанесла ракетный удар по Печенегам, известно о 10 погибших и 8 раненых, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Печенегам. По предварительной информации, погибли 10 человек. Еще 8 человек пострадали