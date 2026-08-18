рф нанесла ракетный удар по Харьковской области: 10 погибших, 8 раненых
Киев • УНН
Оккупанты нанесли ракетный удар по Печенегам в Харьковской области. Погибли 10 человек, ещё 8 пострадали, повреждены дома и автомобили.
В Харьковской области рф нанесла ракетный удар по Печенегам, известно о 10 погибших и 8 раненых, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.
Оккупанты нанесли ракетный удар по Печенегам. По предварительной информации, погибли 10 человек. Еще 8 человек пострадали
Пострадавшим, по его словам, оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В результате удара повреждены 10 частных домов, кафе, почта, магазин и как минимум 7 автомобилей, указал глава ОВА.
Экстренные службы устраняют последствия атаки, добавил он.
российская армия ударила по Изюму из «Торнадо-С», пострадали пятеро человек, в том числе ребёнок18.08.26, 08:03 • 21312 просмотров