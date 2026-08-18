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The Washington Post

рф нанесла ракетный удар по Харьковской области: 10 погибших, 8 раненых

Киев • УНН

 • 10240 просмотра

Оккупанты нанесли ракетный удар по Печенегам в Харьковской области. Погибли 10 человек, ещё 8 пострадали, повреждены дома и автомобили.

рф нанесла ракетный удар по Харьковской области: 10 погибших, 8 раненых

В Харьковской области рф нанесла ракетный удар по Печенегам, известно о 10 погибших и 8 раненых, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Печенегам. По предварительной информации, погибли 10 человек. Еще 8 человек пострадали

- написал Синегубов.

Пострадавшим, по его словам, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В результате удара повреждены 10 частных домов, кафе, почта, магазин и как минимум 7 автомобилей, указал глава ОВА.

Экстренные службы устраняют последствия атаки, добавил он.

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Юлия Шрамко

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