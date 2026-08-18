рф завдала ракетний удар по Харківщині: 10 загиблих, 8 поранених

У Харківській області рф завдала ракетний удар по Печенігах, відомо про 10 загиблих, 8 поранених, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах, пише УНН.

Окупанти завдали ракетного удару по Печенігам. За попередньою інформацією, загинуло 10 людей. Ще 8 людей постраждали - написав Синєгубов.

Постраждалим, з його слів, надається вся необхідна медична допомога.

Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів, вказав голова ОВА.

Екстрені служби усувають наслідки атаки, додав він.

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