рф завдала ракетний удар по Харківщині: 10 загиблих, 8 поранених
Київ • УНН
Окупанти завдали ракетного удару по Печенігах у Харківській області. Загинуло 10 людей, ще 8 постраждали, пошкоджено будинки та автівки.
У Харківській області рф завдала ракетний удар по Печенігах, відомо про 10 загиблих, 8 поранених, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах, пише УНН.
Окупанти завдали ракетного удару по Печенігам. За попередньою інформацією, загинуло 10 людей. Ще 8 людей постраждали
Постраждалим, з його слів, надається вся необхідна медична допомога.
Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів, вказав голова ОВА.
Екстрені служби усувають наслідки атаки, додав він.
російська армія вдарила по Ізюму з "Торнадо-С", постраждали п’ятеро людей, в тому числі дитина18.08.26, 08:03 • 25739 переглядiв