російська армія вдарила по Ізюму з "Торнадо-С", постраждали п’ятеро людей, в тому числі дитина

російські військові вранці 18 серпня завдали удару по Ізюму Харківської області, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей, серед них 9-річний хлопчик. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

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За даними слідства, удар по місту було завдано близько 04:05. Внаслідок атаки пошкоджено 20 приватних домоволодінь.

За попередніми даними, російські військові застосували реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" калібру 300 мм.

Серед постраждалих – 9-річний хлопчик, який отримав осколкові поранення від скла. Його 18-річний брат дістав забійну рану.

Ще троє дорослих отримали гостру реакцію на стрес. Медики надали постраждалим необхідну допомогу.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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