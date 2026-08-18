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The Washington Post

российская армия ударила по Изюму из «Торнадо-С», пострадали пятеро человек, в том числе ребёнок

Киев • УНН

 • 5512 просмотра

Утром 18 августа российские войска обстреляли Изюм из РСЗО «Торнадо-С», пострадали пятеро человек, включая 9-летнего мальчика. Повреждены 20 частных домов, начато расследование.

российская армия ударила по Изюму из «Торнадо-С», пострадали пятеро человек, в том числе ребёнок

Российские военные утром 18 августа нанесли удар по Изюму Харьковской области, в результате чего пострадали пять человек, среди них 9-летний мальчик. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, удар по городу был нанесён около 04:05. В результате атаки повреждены 20 частных домовладений.

По предварительным данным, российские военные применили реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" калибра 300 мм.

Среди пострадавших — 9-летний мальчик, который получил осколочные ранения от стекла. Его 18-летний брат получил ушибленную рану.

Ещё трое взрослых получили острую реакцию на стресс. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

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