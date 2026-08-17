Враг продолжает атаковать промышленное предприятие в Кривом Роге — Вилкул

Армия рф продолжает атаковать промышленное предприятие в Кривом Роге. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, информирует УНН.

Враг продолжает наносить удары по промышленному предприятию города. Еще два реактивных шахеда - сообщил Вилкул.

По его словам, в Кривом Роге уже приступили к аварийно-спасательной операции.

Ракетный удар рф по "АрселорМиттал Кривой Рог" - двое погибших, 13 раненых