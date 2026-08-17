Враг продолжает атаковать промышленное предприятие в Кривом Роге — Вилкул
Киев • УНН
Армия рф наносит удары по промышленному предприятию в Кривом Роге, сообщил глава Совета обороны Александр Вилкул. В городе уже начата аварийно-спасательная операция.
Армия рф продолжает атаковать промышленное предприятие в Кривом Роге. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, информирует УНН.
Враг продолжает наносить удары по промышленному предприятию города. Еще два реактивных шахеда
По его словам, в Кривом Роге уже приступили к аварийно-спасательной операции.
Ракетный удар рф по "АрселорМиттал Кривой Рог" - двое погибших, 13 раненых16.08.26, 11:13 • 19082 просмотра