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Враг продолжает атаковать промышленное предприятие в Кривом Роге — Вилкул

Киев • УНН

 • 1338 просмотра

Армия рф наносит удары по промышленному предприятию в Кривом Роге, сообщил глава Совета обороны Александр Вилкул. В городе уже начата аварийно-спасательная операция.

Враг продолжает атаковать промышленное предприятие в Кривом Роге — Вилкул

Армия рф продолжает атаковать промышленное предприятие в Кривом Роге. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, информирует УНН.

Враг продолжает наносить удары по промышленному предприятию города. Еще два реактивных шахеда 

- сообщил Вилкул.

По его словам, в Кривом Роге уже приступили к аварийно-спасательной операции.

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Антонина Туманова

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