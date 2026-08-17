Ворог продовжує атакувати промислове підприємство у Кривому Розі - Вілкул

Армія рф продовжує атакувати промислове підприємство у Кривому Розі. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує УНН.

Ворог продовжує завдавати ударів по промисловому підприємству міста. Ще два реактивні шахеди - повідомив Вілкул.

За його словами, у Кривому Розі вже приступили до аварійно-рятувальної операції.

Ракетний удар рф по "АрселорМіттал Кривий Ріг" - двоє загиблих, 13 поранених