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The Washington Post

Ворог продовжує атакувати промислове підприємство у Кривому Розі - Вілкул

Київ • УНН

 • 9254 перегляди

Армія рф завдає ударів по промисловому підприємству у Кривому Розі, повідомив голова Ради оборони Олександр Вілкул. У місті вже розпочато аварійно-рятувальну операцію.

Ворог продовжує атакувати промислове підприємство у Кривому Розі - Вілкул

Армія рф продовжує атакувати промислове підприємство у Кривому Розі. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує УНН.

Ворог продовжує завдавати ударів по промисловому підприємству міста. Ще два реактивні шахеди 

- повідомив Вілкул.

За його словами, у Кривому Розі вже приступили до аварійно-рятувальної операції.

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Антоніна Туманова

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