Ворог продовжує атакувати промислове підприємство у Кривому Розі - Вілкул
Київ • УНН
Армія рф завдає ударів по промисловому підприємству у Кривому Розі, повідомив голова Ради оборони Олександр Вілкул. У місті вже розпочато аварійно-рятувальну операцію.
Армія рф продовжує атакувати промислове підприємство у Кривому Розі. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує УНН.
Ворог продовжує завдавати ударів по промисловому підприємству міста. Ще два реактивні шахеди
За його словами, у Кривому Розі вже приступили до аварійно-рятувальної операції.
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