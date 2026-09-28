Скандал между Украиной и Южной Кореей из-за пленных из КНДР обострился: почему Сеул так жестко отреагировал

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Спор между Украиной и Южной Кореей из-за передачи Сеулу двух пленных военнослужащих КНДР вышел за рамки вопроса конфиденциальности. В администрации президента Южной Кореи заявили, что действия Киева «серьезно подрывают» двустороннее доверие, и не исключили дополнительных мер, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Reuters и Yonhap, пишет УНН.

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Причиной стало публичное объявление Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН о передаче двух северокорейских военнопленных Южной Корее. Сеул утверждает, что стороны предварительно договорились не разглашать информацию об операции.

Украинская сторона, по данным южнокорейских СМИ, настаивает, что не раскрывала деталей самой передачи, а источник в Офисе президента Украины опроверг существование договоренности о конфиденциальности.

Почему Сеул так остро отреагировал

В администрации президента Южной Кореи объяснили, что секретность была необходима прежде всего для безопасности самих военнопленных. Речь идет о солдатах КНДР, которые перешли под контроль Сеула и могут оказаться под угрозой после публичного раскрытия информации об их перемещении.

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Особое недовольство Сеула вызвало не только заявление Зеленского, но и отрицание украинской стороной существования договоренности. В администрации президента Южной Кореи назвали такое заявление «неправдивым» и заявили, что оно наносит серьезный ущерб дружеским отношениям между странами.

Сеул также предупредил, что рассмотрит «дополнительные меры», если в этом возникнет необходимость. Какими именно они могут быть, южнокорейская сторона пока не уточнила.

Вопрос пленных обсуждали на самом высоком уровне

Двух военнослужащих КНДР украинские силы взяли в плен в Курской области еще в январе 2025 года. Впоследствии они, по сообщениям южнокорейских СМИ, выразили желание переехать в Южную Корею.

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Их дальнейшая судьба стала предметом переговоров Киева и Сеула. Еще в марте 2026 года главы МИД двух стран договорились сотрудничать по вопросу северокорейских военнопленных, а в июле этот вопрос обсуждали Зеленский и президент Южной Кореи Ли Дже Мен во время саммита НАТО в Анкаре.

Спор возник в чувствительный для Сеула момент — Южная Корея пытается возобновить диалог с КНДР. По оценкам южнокорейской разведки, Пхеньян отправил в Россию около 14–15 тысяч военнослужащих для участия в войне против Украины, преимущественно на Курском направлении.

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