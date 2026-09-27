В Киеве дрон атаковал ТРЦ River Mall, — соцсети

Российский ударный беспилотник врезался неподалёку от ТРЦ River Mall на Левом берегу Киева. Об этом 27 сентября написали местные Telegram-каналы, передаёт УНН.

Детали

Однако официального подтверждения повреждения торгового центра или его территории пока нет. Информация о пострадавших и погибших также пока не поступала.

В то же время мэр столицы Виталий Кличко в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что около 16:00 в Голосеевском районе Киева под удар попало четырёхэтажное нежилое здание. Данных о погибших или пострадавших в результате этого попадания на момент подготовки материала в доступных сообщениях не было. Масштабы повреждений уточняются.

Сейчас известно лишь о том, что на месте удара бушует сильный пожар.

Напомним

В воскресенье, 27 сентября, в столице в результате вражеской атаки в Соломенском районе Киева вспыхнуло СТО, а в другом районе в результате попадания в нежилое здание погиб мужчина.