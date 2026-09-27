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Кремль пригрозил "опасными последствиями", если Украина получит Starlink для ударов вглубь России
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Кремль пригрозил "опасными последствиями", если Украина получит Starlink для ударов вглубь России

Киев • УНН

 • 4094 просмотра

В Кремле назвали потенциально опасным предоставление Украине Starlink для дальнобойных ударов по России. Окончательного решения США не объявляли.

Кремль пригрозил "опасными последствиями", если Украина получит Starlink для ударов вглубь России

В Кремле предостерегли от предоставления Украине возможности использовать спутниковую связь Starlink для дальнобойных ударов по территории России. Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков назвал такой шаг «потенциально опасным», сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Это был бы очень пагубный, потенциально опасный и опрометчивый шаг

— заявил Песков.

Он также утверждает, что Россия имеет технологические возможности для противодействия таким угрозам. В то же время Песков выразил надежду, что российский аналог Starlink — спутниковая система «Рассвет» — вскоре будет работать эффективнее.

Украина поднимала вопрос об использовании Starlink для дальнобойных ударов

По данным Financial Times, Украина обращалась к Илону Маску по поводу возможности использовать Starlink для управления беспилотниками во время ударов по целям в глубине России. Маск якобы не исключал такого решения, однако подчеркивал, что оно требует политического согласования с Белым домом.

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Владимир Зеленский также поднимал этот вопрос во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом. В частности, речь шла о возможности атаковать российскую инфраструктуру для запуска баллистических ракет на расстоянии до 200 км от украинской границы.

По данным американских СМИ, Зеленский снова вернулся к вопросу Starlink во время сентябрьских переговоров с Трампом в Нью-Йорке, однако окончательного решения о расширении возможностей использования системы Украиной пока не объявляли.

Президент Финляндии попросил Илона Маска расширить Starlink для Украины25.09.26, 12:14 • 4334 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Старлинк
Financial Times
Белый дом
Дональд Трамп
Илон Маск
Нью-Йорк
Владимир Зеленский
Украина