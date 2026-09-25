Президент Южной Кореи упрекнул Украину за разглашение передачи Сеулу пленных из КНДР - в ОП отреагировали

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён Фото: Bloomberg

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Украина раскрыла информацию о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных, несмотря на предварительную договорённость сохранять этот процесс в тайне. По его словам, разглашение может создать проблемы для дипломатии и национальной безопасности. Об этом сообщает The Korea Times, передаёт УНН.

Детали

По информации издания, президент Южной Кореи выразил сожаление в связи с публичным сообщением о передаче двух военнопленных. Он отметил, что Киев и Сеул договорились не разглашать эту информацию из-за возможных последствий.

Было бы правильно со всех сторон не разглашать информацию, учитывая множество проблем, которые это может вызвать в случае разглашения, и (мы) согласились это сделать -написал Ли в своём аккаунте X.

Об этом он сообщил через день после того, как президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении к Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке заявил, что Украина недавно отправила двух северокорейских военнопленных в Южную Корею.

По имеющимся данным, вскоре после выступления Зеленского Офис президента Украины заявил, что передача двух северокорейских пленных в Южную Корею была осуществлена посредством прямого диалога с Сеулом.

(Украина — ред.) раскрыла информацию о передаче, нарушив соглашение о неразглашении. Я не знаю причин (разглашения — ред.), но сожалею об этом - написал Ли.

Президент Южной Кореи также назвал вопрос передачи северокорейских военнослужащих очень деликатным. По его словам, он может повлиять на дипломатию, национальную безопасность и ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове.

Сообщается, что Сеул и Киев вели переговоры о возможном переводе северокорейских военнопленных в Южную Корею после того, как оба выразили желание приехать в Южную Корею. Ранее правительство Сеула отказалось подтвердить их прибытие в Сеул, сославшись на потенциальные угрозы безопасности и жизни военнопленных и их семей, которые всё ещё находятся в Северной Корее. В ответ на запрос информационного агентства Yonhap администрация президента Украины в четверг заявила, что страна раскрыла лишь информацию о передаче северокорейцев Южной Корее, не раскрывая деталей этого процесса, утверждая, что было бы странно держать всю передачу в тайне.

По имеющимся данным, двух северокорейских военнослужащих украинские военные захватили в январе 2025 года. Они входили в состав северокорейских военнослужащих, которых Россия перебросила в Курскую область для участия в войне против Украины.

В ОП отреагировали на заявление президента Южной Кореи, отметив, что Украина является открытой страной, поэтому было бы странно тайно передавать куда-либо людей, которых украинские военные взяли в плен.

Из всей этой истории, а она длинная и подробная, мы сообщили лишь сам факт того, что их отправили в Республику Корея - отметили в ОП.

Напомним

Зеленский заявил, что Украина передала Южной Корее двух пленных военнослужащих КНДР. Также он рассказал об обещании Путина захватить Донецкую область.