Киев и область продолжает атаковать россия - утром дрон попал в многоэтажку на Печерске

Киев продолжает подвергаться атаке рф, утром 25 сентября произошло попадание вражеского дрона в многоэтажный дом на Печерске. За ночь в столице известно об одном пострадавшем и есть повреждения по меньшей мере в трех районах, а также в трех районах Киевской области. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные мэра столицы Виталия Кличко и главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко.

Киев

В Печерском районе — попадание БпЛА в многоэтажный дом на уровне 7–10 этажей — написал Кличко в соцсетях.

По состоянию на утро 25 сентября было известно о последствиях вражеского удара в трех районах Киева.

Помимо Печерского, сообщил мэр, также есть повреждения в Соломенском и Подольском районах:

в Соломенском районе — падение БпЛА на нежилое здание. Также в Соломенском районе, по предварительной информации, произошло попадание в 25-этажный жилой дом на уровне 4-го этажа. Кроме того, в результате падения БпЛА произошло возгорание на открытой территории возле нежилого здания. Предварительно, есть пострадавший;

в Подольском районе — попадание БпЛА в нежилое здание.

В ГСЧС Киева показали последствия ночной атаки рф на столицу.

Киевская область

Враг снова нанес удар и по Киевской области — за ночь известно о повреждениях в трех районах.

Враг не прекращает атаки дронами на Киевскую область. Этой ночью повреждения зафиксированы в трех районах области", — сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в соцсетях и перечислил:

Броварской район — повреждено складское помещение;

Бориспольский район — повреждено производственное помещение;

Обуховский район — повреждены три частных домовладения и четыре транспортных средства.

Всего в области повреждены 9 объектов. По предварительной информации, люди не пострадали, добавил он.

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