рф атаковала около 300 дронами, примерно каждый шестой - реактивный: сколько сбили

россия в ночь на 25 сентября нанесла удар по Украине 295 дронами, из которых 267 были сбиты или подавлены. Об этом УНН пишет со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Чем и откуда враг атаковал

По данным ВС ВСУ, в ночь на 25 сентября (с 18:00 24 сентября) противник атаковал 295 ударными БПЛА типа Shahed (52 из них — реактивные), "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — рф; ВОТ Донецк и ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Сколько уничтожили и сколько попало

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 267 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов — сообщили в ВС ВСУ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 16 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) в 4 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

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