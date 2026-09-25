Корецкий обсудил с послом США усиление ПВО, энергетику и совместные проекты в ОПК
Киев • УНН
Премьер Сергей Корецкий и временный поверенный в делах США в Украине Пол Хьюстон обсудили ПВО, производство оружия и защиту энергетики. Речь также шла о СПГ и страховании рисков.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий обсудил с временным поверенным в делах США в Украине Полом Хьюстоном конкретные шаги по усилению противовоздушной обороны и защите городов от российских атак баллистическими ракетами и дронами, а также совместные инициативы по производству вооружений. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам главы правительства, отдельными темами разговора стали энергетическая ситуация накануне отопительного сезона, реформы корпоративного управления в государственных энергетических компаниях и дальнейшее сотрудничество в энергетическом секторе, в частности увеличение закупок американского СПГ.
Также поделился инициативой по расширению программы страхования военных рисков, рассчитываю на поддержку и активное участие американской стороны
Он добавил, что Киев продолжает работать с Соединёнными Штатами над конкретными решениями, которые усиливают безопасность Украины, защищают её энергетику и создают новые возможности для сотрудничества.
Напомним
23 августа временный поверенный в делах США в Украине Пол Хьюстон начал свою миссию в Киеве и посетил Национальный молитвенный завтрак.
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