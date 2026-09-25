Корецкий обсудил с послом США усиление ПВО, энергетику и совместные проекты в ОПК

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий обсудил с временным поверенным в делах США в Украине Полом Хьюстоном конкретные шаги по усилению противовоздушной обороны и защите городов от российских атак баллистическими ракетами и дронами, а также совместные инициативы по производству вооружений. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам главы правительства, отдельными темами разговора стали энергетическая ситуация накануне отопительного сезона, реформы корпоративного управления в государственных энергетических компаниях и дальнейшее сотрудничество в энергетическом секторе, в частности увеличение закупок американского СПГ.

Также поделился инициативой по расширению программы страхования военных рисков, рассчитываю на поддержку и активное участие американской стороны - отметил Корецкий.

Он добавил, что Киев продолжает работать с Соединёнными Штатами над конкретными решениями, которые усиливают безопасность Украины, защищают её энергетику и создают новые возможности для сотрудничества.

Напомним

23 августа временный поверенный в делах США в Украине Пол Хьюстон начал свою миссию в Киеве и посетил Национальный молитвенный завтрак.

"Не только ради Украины" — Зеленский призвал США усилить экономическое давление на россию