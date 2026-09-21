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"Не только ради Украины" — Зеленский призвал США усилить экономическое давление на россию

Киев • УНН

 • 2710 просмотра

Зеленский заявил, что США могут существенно ослабить потенциал россии для ведения войны. Украина продолжает диалог с Вашингтоном.

"Не только ради Украины" — Зеленский призвал США усилить экономическое давление на россию

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты усилить экономическое давление на Россию и использовать имеющиеся инструменты, чтобы ограничить возможности Москвы продолжать войну против Украины. Об этом он заявил в интервью CBC News, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, у Вашингтона есть возможности для того, чтобы существенно ослабить экономический и военный потенциал России.

"Я думаю, что они должны это сделать, прежде всего, не только ради нас", — заявил Президент.

Он подчеркнул, что усиление давления на Россию важно не только для Украины. По мнению Зеленского, такие решения также имеют значение для американцев, которые с начала полномасштабного российского вторжения поддерживали Украину и демократические ценности. Президент также  отметил, что США способны перекрыть для России ряд направлений, которые позволяют ей сохранять способность вести войну.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает диалог с Соединенными Штатами, а американская сторона уже предпринимает определенные шаги.

Контекст

Ранее глава государства также заявлял о необходимости усиления экономических и энергетических санкций против России, называя их одним из невоенных инструментов, с помощью которых США могут ограничить возможности Москвы финансировать войну.

Напомним 

Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп подписал закон H.R. 5334, который существенно меняет американский санкционный режим против России. Если объяснять простыми словами, его главная особенность заключается в том, что значительную часть ограничений становится гораздо сложнее отменить только решением главы государства.

Александра Василенко

ЭкономикаПолитика
Санкции
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина