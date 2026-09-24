На фронте за сутки произошло 185 боевых столкновений — Покровское направление самое горячее

С начала суток 24 сентября на фронте произошло 185 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Отмечается, что противник нанес один ракетный удар, совершил 43 авиационных удара, сбросил 173 управляемые авиабомбы.

Кроме того, привлек для поражения 4118 дронов-камикадзе и осуществил 1869 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отбили пять атак противника в направлениях Малой Слободки, Белой Березы, Коренька, Ровного и Кондратовки.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Лимана, Малой Волчьей и Терновой; одно боестолкновение продолжается до сих пор.

С начала суток на Купянском направлении Силы обороны отбивали четыре штурма противника в районах Подолов, Ковшаровки и Новоосиново.

На Лиманском направлении наши защитники успешно отбили четыре попытки захватчиков продвинуться в районах Дробышево, Лимана, Надежды и Шийковки.

На Славянском направлении Силы обороны остановили один вражеский штурм вблизи Пискуновки.

Силы обороны поразили РЛС «Каста», базу ударных БПЛА и топливный склад противника

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 17 вражеских штурмов в районах Константиновки, Новоселовки, Иллиновки, Осикового, Торского, Николаевки и Новопавловки.

Всего 27 атак отбито на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Софиевка, Родинское, Дорожное, Новый Донбасс, Светлое, Доброполье, Васильевка, Сергеевка, Молодецкое и Новопавловка.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 37 оккупантов и 14 - ранены; уничтожены три единицы автомобильной техники, две артиллерийские системы, девять единиц специальной техники, один склад боеприпасов и 51 укрытие врага. Повреждены две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 119 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 235 беспилотных летательных аппаратов различных типов