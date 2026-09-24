Силы обороны поразили РЛС «Каста», базу ударных БПЛА и топливный склад противника

23 сентября и в ночь на 24 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов армии рф. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

В районе города Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА российских подразделений. Поражение таких объектов является одним из приоритетных направлений боевой работы Сил обороны Украины - говорится в сообщении.

Также в районах Чехограда (ранее Новогродовка) и Якимовки Запорожской области поражены радиолокационные станции 35Н6 "Каста" и П-18 соответственно.

Кроме того, в районе Великой Белозерки Запорожской области поражен склад горюче-смазочных материалов оккупантов.

Справочно

35Н6 "Каста" — российская мобильная РЛС кругового обзора для обнаружения воздушных целей, в частности на предельно малых высотах, и передачи данных системам ПВО.

П-18 — подвижная радиолокационная станция дальнего обнаружения метрового диапазона, разработанная еще во времена Советского Союза. Предназначена для обнаружения воздушных целей, определения их координат (азимут, дальность) и передачи данных пользователям; находится на вооружении армии рф как средство раннего предупреждения ПВО.

Силы обороны поразили склад «Рубикона» и пункты управления дронами оккупантов — Генштаб