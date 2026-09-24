Сили оборони уразили РЛС "Каста", базу ударних БПЛА та склад пального ворога
Київ • УНН
Українські військові уразили базу ударних БПЛА, РЛС "Каста" і П-18 та склад пального російських окупантів.
23 вересня та в ніч на 24 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів армії рф. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
У районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА російських підрозділів. Ураження таких об'єктів є одним із пріоритетних напрямів бойової роботи Сил оборони України
Також, у районах Чехограда (раніше Новогродківка) та Якимівки Запорізької області уражено радіолокаційні станції 35Н6"Каста" та П-18 відповідно.
Крім того, у районі Великої Білозерки Запорізької області уражено склад паливно-мастильних матеріалів окупантів.
Довідково
35Н6 "Каста" — російська мобільна РЛС кругового огляду для виявлення повітряних цілей, зокрема на гранично малих висотах, і передачі даних на системи ППО.
П-18 — рухома радіолокаційна станція дальнього виявлення метрового діапазону, розроблена ще за радянських часів. Призначена для виявлення повітряних цілей, визначення їхніх координат (азимут, дальність) та передачі даних користувачам; перебуває на озброєнні армії рф як засіб раннього попередження ППО.
Сили оборони уразили склад "Рубікону" і пункти управління дронами окупантів - Генштаб23.09.26, 12:49 • 3904 перегляди