Сили оборони уразили склад "Рубікону" і пункти управління дронами окупантів - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони уразили об’єкти російських військ на Донеччині та Луганщині. Серед цілей — склади, пункти управління БпЛА та жива сила.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження пунктів управління БпЛА, складу БпЛА підрозділу "Рубікон" та інших об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях, пише УНН.
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"22 вересня та в ніч на 23 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об’єктів російського агресора", - ідеться у повідомленні.
У районах населених пунктів Новоселівка Перша та Дачне Донецької області уражено пункти управління БпЛА противника. Також на Донеччині, у районі населеного пункту Волноваха, уражено склад БпЛА підрозділу "Рубікон"
Крім того, за даними Генштабу, "українські воїни били по об’єктах матеріально-технічного забезпечення військ противника".
"У районі населеного пункту Кундрюче Луганської області уражено склад паливно-мастильних матеріалів, а в районах населених пунктів Гірник та Велика Шишівка Донецької області - склади матеріально-технічних засобів", - зазначається у повідомленні Генштабу.
Також у Генштабі повідомили, що "в районі населеного пункту Красногорівка на Донеччині уражено зосередження живої сили підрозділу БпЛА".
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