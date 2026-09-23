Сили оборони уразили склад "Рубікону" і пункти управління дронами окупантів - Генштаб

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Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження пунктів управління БпЛА, складу БпЛА підрозділу "Рубікон" та інших об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях, пише УНН.

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"22 вересня та в ніч на 23 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об’єктів російського агресора", - ідеться у повідомленні.

У районах населених пунктів Новоселівка Перша та Дачне Донецької області уражено пункти управління БпЛА противника. Також на Донеччині, у районі населеного пункту Волноваха, уражено склад БпЛА підрозділу "Рубікон" - повідомили в Генштабі.

Крім того, за даними Генштабу, "українські воїни били по об’єктах матеріально-технічного забезпечення військ противника".

"У районі населеного пункту Кундрюче Луганської області уражено склад паливно-мастильних матеріалів, а в районах населених пунктів Гірник та Велика Шишівка Донецької області - склади матеріально-технічних засобів", - зазначається у повідомленні Генштабу.

Також у Генштабі повідомили, що "в районі населеного пункту Красногорівка на Донеччині уражено зосередження живої сили підрозділу БпЛА".

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