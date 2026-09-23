Сили оборони уразили склад "Рубікону" і пункти управління дронами окупантів - Генштаб

$44.790.0851.330.03
ukenru
09:55 • 11547 перегляди
ЄС має подолати "втому" від санкцій і посилити тиск на росію - єврокомісар
09:25 • 13502 перегляди
"Дивне рішення": у Зеленського відреагували на зняття санкцій ЄС проти Фрідмана та Усманова
Ексклюзив
09:00 • 12661 перегляди
Не завжди 50/50: коли після розлучення один із подружжя може отримати більше майна
07:46 • 19454 перегляди
Ранкова атака рф на Київ забрала життя людини, кількість постраждалих зростаєPhoto
06:00 • 23280 перегляди
росія за ранок атакувала дві АЗС у Києві, в області зачепило чотири райони
23 вересня, 04:43 • 26052 перегляди
лавров прибув до Нью-Йорка і сьогодні зустрінеться з Рубіо: говоритимуть про війну в Україні
23 вересня, 03:15 • 28926 перегляди
Бельгія отримала ще 3 F-35, що наближає передачу Україні винищувачів F-16
23 вересня, 02:17 • 29051 перегляди
В Україні створили загородження "Чагарник", яке за секунду перерізає оптоволокно FPV-дронівPhoto
23 вересня, 01:17 • 21232 перегляди
Прем'єрка Японії Такаїчі на першій зустрічі із Зеленським пообіцяла продовжити підтримку України
23 вересня, 00:56 • 18091 перегляди
Латвія та Естонія запровадять національні санкції проти російських олігархів Усманова та Фрідмана після скасування обмежень ЄС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2.4м/с
53%
747мм
Популярнi новини
Що таке КАБ: дальність, швидкість та протидіяPhotoVideo23 вересня, 04:10 • 31006 перегляди
Осіннє рівнодення 2026: точний час, народні прикмети та традиції23 вересня, 05:15 • 27545 перегляди
Баскетбольна Євроліга 2026/27: старт сезону та перші матчіPhoto05:30 • 23127 перегляди
Джордж Лукас планував ще три фільми "Зоряних війн", але "вирішив піти" з режисуриVideo05:39 • 16228 перегляди
Трампа-молодшого хочуть допитати через гроші на весілля від олігарха зі зв'язками з путіним07:19 • 12686 перегляди
Публікації
Баскетбольна Євроліга 2026/27: старт сезону та перші матчіPhoto05:30 • 23348 перегляди
Осіннє рівнодення 2026: точний час, народні прикмети та традиції23 вересня, 05:15 • 27779 перегляди
Що таке КАБ: дальність, швидкість та протидіяPhotoVideo23 вересня, 04:10 • 31221 перегляди
Європа посилюватиме авіаційну спроможність для боротьби з лісовими пожежами - Урсула фон дер Ляєн22 вересня, 13:46 • 44535 перегляди
Печатка про перетин кордону: чи потрібна вона українцям і що робити, якщо її немає22 вересня, 13:06 • 50609 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Нью-Йорк
Китай
Реклама
УНН Lite
Трампа-молодшого хочуть допитати через гроші на весілля від олігарха зі зв'язками з путіним07:19 • 12909 перегляди
Джордж Лукас планував ще три фільми "Зоряних війн", але "вирішив піти" з режисуриVideo05:39 • 16451 перегляди
Памела Андерсон відмовилася від свого правила та з'явилася на публіці з яскравим макіяжем23 вересня, 01:05 • 30520 перегляди
Тейлор Свіфт анонсувала нову пісню "Patient Zero"23 вересня, 00:06 • 28701 перегляди
Принцеса Діана за 2 місяці до смерті пожартувала про власний похорон22 вересня, 23:06 • 28383 перегляди
Актуальне
Серіали
MIM-104 Patriot
Starlink
The New York Times
Соціальна мережа

Сили оборони уразили склад "Рубікону" і пункти управління дронами окупантів - Генштаб

Київ • УНН

 • 1826 перегляди

Сили оборони уразили об’єкти російських військ на Донеччині та Луганщині. Серед цілей — склади, пункти управління БпЛА та жива сила.

Сили оборони уразили склад "Рубікону" і пункти управління дронами окупантів - Генштаб
фото ілюстративне

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження пунктів управління БпЛА, складу БпЛА підрозділу "Рубікон" та інших об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях, пише УНН.

Деталі

"22 вересня та в ніч на 23 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об’єктів російського агресора", - ідеться у повідомленні.

У районах населених пунктів Новоселівка Перша та Дачне Донецької області уражено пункти управління БпЛА противника. Також на Донеччині, у районі населеного пункту Волноваха, уражено склад БпЛА підрозділу "Рубікон"

- повідомили в Генштабі.

Крім того, за даними Генштабу, "українські воїни били по об’єктах матеріально-технічного забезпечення військ противника".

"У районі населеного пункту Кундрюче Луганської області уражено склад паливно-мастильних матеріалів, а в районах населених пунктів Гірник та Велика Шишівка Донецької області - склади матеріально-технічних засобів", - зазначається у повідомленні Генштабу.

Також у Генштабі повідомили, що "в районі населеного пункту Красногорівка на Донеччині уражено зосередження живої сили підрозділу БпЛА".

рф атакувала Україну 161 дроном з "Бандеролями" - як відпрацювала ППО23.09.26, 08:17 • 3686 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Донецька область
Луганська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Волноваха