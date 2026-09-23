рф атакувала Україну 161 дроном з "Бандеролями" - як відпрацювала ППО

росія у ніч на 23 вересня вдарила по Україні 161 дроном, збито або придушено 122 з них, у тому числі три "Бандеролі". Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Чим і звідки вдарила рф

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 23 вересня (з 18:00 22 вересня) противник атакував 161 ударним БпЛА типу Shahed (82 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", а також "Бандероль"/"Дань-Т" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Скільки знищила ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 119 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 3 "Бандероль"/"Дань-Т" - повідомили в ПС ЗСУ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

Стало відомо, скільки техніки та живої сили окупантів ліквідували ЗСУ за добу