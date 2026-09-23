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Стало відомо, скільки техніки та живої сили окупантів ліквідували ЗСУ за добу

Київ • УНН

 • 1354 перегляди

За добу росія втратила 1560 військових, 1426 БпЛА та сотні одиниць техніки. Загальні втрати особового складу сягнули 1 522 440 осіб.

Стало відомо, скільки техніки та живої сили окупантів ліквідували ЗСУ за добу

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1560 російських військових та знищили сотні одиниць техніки окупантів. Загальні втрати особового складу рф від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 522 440 осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, протягом доби російська армія втратила 3 танки, 13 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 1 РСЗВ та 2 засоби ППО.

Також Сили оборони знищили 1426 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 380 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 наземні робототехнічні комплекси та 4 одиниці спеціальної техніки.

Загальні втрати росії

Від 24 лютого 2022 року російські війська втратили 12 367 танків, 25 387 бойових броньованих машин, 50 216 артилерійських систем, 2152 РСЗВ та 1665 засобів ППО.

Крім того, втрати окупантів становлять 442 літаки, 356 гелікоптерів, 530 560 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5111 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.

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Степан Гафтко

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