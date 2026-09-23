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Стало известно, сколько техники и живой силы оккупантов ликвидировали ВСУ за сутки

Киев • УНН

 • 1862 просмотра

За сутки Россия потеряла 1560 военнослужащих, 1426 БПЛА и сотни единиц техники. Общие потери личного состава достигли 1 522 440 человек.

Стало известно, сколько техники и живой силы оккупантов ликвидировали ВСУ за сутки

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1560 российских военнослужащих и уничтожили сотни единиц техники оккупантов. Общие потери личного состава рф с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 522 440 человек, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, в течение суток российская армия потеряла 3 танка, 13 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, 1 РСЗО и 2 средства ПВО.

Также Силы обороны уничтожили 1426 БпЛА оперативно-тактического уровня, 380 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 3 наземных робототехнических комплекса и 4 единицы специальной техники.

Общие потери россии

С 24 февраля 2022 года российские войска потеряли 12 367 танков, 25 387 боевых бронированных машин, 50 216 артиллерийских систем, 2152 РСЗО и 1665 средств ПВО.

Кроме того, потери оккупантов составляют 442 самолета, 356 вертолетов, 530 560 БпЛА оперативно-тактического уровня, 5111 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров и 2 подводные лодки.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

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Степан Гафтко

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