Стало известно, от чего умерла Хайден Панеттьери

Американская актриса Хайден Панеттьери умерла в результате токсического воздействия сразу нескольких препаратов, среди которых фентанил. Ее смерть признали несчастным случаем, сообщает E! News со ссылкой на офис коронера округа Гринвилл, пишет УНН.

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Судебно-медицинские эксперты установили, что причиной стали токсические эффекты фентанила, 4-ANPP, алпразолама, метокарбамола и кветиапина. Во время вскрытия не обнаружили травм, которые могли стать причиной смерти актрисы.

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36-летнюю Панеттьери нашли без сознания 16 августа в доме в Южной Каролине. Медики установили, что у нее остановилось сердце, и пытались ее реанимировать, однако спасти актрису не удалось.

Панеттьери ранее рассказывала о зависимости

Актриса открыто говорила о проблемах с опиоидами и алкоголем. В своих мемуарах 2026 года она упоминала, что врач предупреждал ее о смертельных последствиях, если она не прекратит употреблять алкоголь.

Панеттьери была известна по ролям в сериалах "Герои" и "Нэшвилл". В 2014 году она родила дочь Кайю от украинского боксера Владимира Кличко.

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