Причастен ли экс-бойфренд к смерти Хайден Панеттьери - стали известны новые подробности
Киев • УНН
Полиция изучает телефон её экс-бойфренда Брайана Хикерсона и его действия перед смертью актрисы. Сообщается, что он не проявил никаких эмоций, пока медики боролись за её жизнь.
В деле о загадочной смерти бывшей невесты украинского боксёра Владимира Кличко, американской актрисы Хайден Панеттьери, стали известны новые подробности. Особое внимание правоохранительных органов уделяется личности её скандального бывшего бойфренда Брайана Хикерсона, сообщает УНН со ссылкой на RadarOnline.
Детали
По данным источников издания, Хикерсон не проявил никаких эмоций, пока медики боролись за её жизнь, тогда как его брат Зак явно был этим растерян.
Им нужен телефон, потому что оттуда ничего не исчезает. Он может помочь установить, с кем Брайан Хикерсон общался, где находился и что происходило до того, как нашли Хайден
Также сообщается, что Брайан показал полиции сумку с лекарствами, которые, судя по всему, принимала Панеттьери в последние дни своей жизни.
Контекст
Американская актриса Хайден Панеттьери, известная по сериалам "Герои" и "Нэшвилл", умерла в возрасте 36 лет.
За месяц до смерти она поделилась чёрно-белой фотографией с другом Рэндаллом Славиным. Возможной причиной смерти стала передозировка препаратами.
Владимир Кличко публично высказался о смерти Хайден Панеттьери, назвав это тяжёлым ударом для семьи. Он пообещал дочери Кае всегда рассказывать о матери с уважением.
Напомним
Представитель американской актрисы Хайден Панеттьери призвал не распространять слухи об обстоятельствах её смерти, пока продолжается официальное расследование.