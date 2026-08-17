У віці 36 років померла акторка Хайден Панеттьєрі, колишня наречена Володимира Кличка

Американська акторка Хайден Панеттьєрі, відома за серіалами "Герої" та "Нешвілл", померла у віці 36 років. Про це повідомляє Daily Mail, а смерть акторки також підтвердив Associated Press, пише УНН.

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Про смерть Панеттьєрі повідомив її батько Скіп у заяві для ABC News. Причину смерті наразі не розголошують.

З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої коханої Хайден. Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка принесла безмірну любов і радість усім, хто її знав, - і мільйонам людей, які дивилися її на екрані - йдеться в заяві.

Панеттьєрі здобула популярність завдяки ролі Клер Беннет у серіалі "Герої", а згодом зіграла Джульєтт Барнс у музичній драмі "Нешвілл". Також вона з'явилася у фільмах "Крик 4" та "Крик 6", "Пам'ятай титанів", "Крижана принцеса" та озвучувала персонажів у відеоіграх.

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Панеттьєрі тривалий час перебувала у стосунках із колишнім чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі Володимиром Кличком. У пари народилася донька Кая, якій зараз 11 років.

У 2018 році Панеттьєрі передала Кличку повну опіку над донькою, пояснивши це боротьбою з післяпологовою депресією та іншими проблемами з психічним здоров'ям. Кая живе в Європі разом із батьком.

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Панеттьєрі неодноразово відкрито розповідала про труднощі у своєму житті. У 2026 році вона випустила мемуари "This Is Me: A Reckoning", у яких описала свою боротьбу зі славою, залежністю та проблемами зі здоров'ям.

Акторка почала кар'єру ще в дитинстві. Вона вперше з'явилася на екрані у 11-місячному віці в рекламному ролику, а згодом отримала ролі в телевізійних серіалах. Її кар'єра тривала понад 30 років.

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