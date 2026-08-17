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В возрасте 36 лет умерла актриса Хайден Панеттьери, бывшая невеста Владимира Кличко

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Актриса Хайден Панеттьери умерла в возрасте 36 лет, причина смерти не разглашается. Она известна ролями в сериалах "Герои" и "Нэшвилл", а также отношениями с боксёром Владимиром Кличко.

В возрасте 36 лет умерла актриса Хайден Панеттьери, бывшая невеста Владимира Кличко

Американская актриса Хайден Панеттьери, известная по сериалам "Герои" и "Нэшвилл", умерла в возрасте 36 лет. Об этом сообщает Daily Mail, а смерть актрисы также подтвердило Associated Press, пишет УНН.

Детали

О смерти Панеттьери сообщил ее отец Скип в заявлении для ABC News. Причина смерти пока не разглашается.

С глубокой скорбью мы сообщаем о трагической смерти нашей любимой Хайден. Она была невероятным светом и силой природы, которая принесла безмерную любовь и радость всем, кто ее знал, — и миллионам людей, которые смотрели ее на экране

— говорится в заявлении.

Панеттьери приобрела популярность благодаря роли Клэр Беннет в сериале "Герои", а позднее сыграла Джульетт Барнс в музыкальной драме "Нэшвилл". Также она появилась в фильмах "Крик 4" и "Крик 6", "Помни титанов", "Ледяная принцесса", а также озвучивала персонажей в видеоиграх.

Личная жизнь и связь с Владимиром Кличко

Панеттьери долгое время состояла в отношениях с бывшим чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Владимиром Кличко. У пары родилась дочь Кая, которой сейчас 11 лет.

В 2018 году Панеттьери передала Кличко полную опеку над дочерью, объяснив это борьбой с послеродовой депрессией и другими проблемами с психическим здоровьем. Кая живет в Европе вместе с отцом.

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Панеттьери неоднократно открыто рассказывала о трудностях в своей жизни. В 2026 году она выпустила мемуары "This Is Me: A Reckoning", в которых описала свою борьбу со славой, зависимостью и проблемами со здоровьем.

Актриса начала карьеру еще в детстве. Впервые она появилась на экране в возрасте 11 месяцев в рекламном ролике, а позднее получила роли в телевизионных сериалах. Ее карьера продолжалась более 30 лет.

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Степан Гафтко

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