Из-за российских обстрелов ряд поездов задерживается, отдельные рейсы отклонились от графика почти на 12 часов

$44.660.0651.240.21
ukenru
17:24 • 8846 просмотра
Белый дом подтверждает, что Трамп сегодня подпишет закон о «адских санкциях» против рф — журналист
15:58 • 25297 просмотра
Шовковский, тир и вымогательство 250 тыс. долларов — что известно о деле, в котором фигурирует экс-тренер "Динамо"Video
Эксклюзив
18 сентября, 14:32 • 26150 просмотра
Бешенство у собак и кошек: первые признаки и что делать, если вас укусило животное
18 сентября, 13:49 • 16692 просмотра
В Украине пересмотрят численность чиновников и количество заместителей министров
Эксклюзив
18 сентября, 13:22 • 23703 просмотра
Без GPS и постоянной связи: как ИИ меняет работу дронов и ракетPhotoVideo
Эксклюзив
18 сентября, 10:36 • 26436 просмотра
БЭБ не может самостоятельно расширять понятия Налогового кодекса и устанавливать новые правила налогообложения — юрист
18 сентября, 09:54 • 17856 просмотра
Украина получила от ЕС 3,3 млрд евро на закупку ракет и дронов
18 сентября, 09:09 • 16520 просмотра
Войска РФ ударили по электричке в Харьковской области, два человека получили серьёзные травмы
18 сентября, 07:30 • 17832 просмотра
В Польше третий день подряд приостанавливают работу аэропортов на фоне российских атак на Украину
18 сентября, 02:25 • 30298 просмотра
Трамп предложит Путину экономические соглашения до завершения войны РФ против Украины — NYT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2.4м/с
72%
751мм
Популярные новости
Цена на российскую нефть впервые с апреля превысила $120 за баррель из-за роста спроса в Китае — Reuters18 сентября, 12:35 • 6444 просмотра
Лужный назвал состав юношеской сборной на товарищеский турнир в Испании18 сентября, 14:49 • 10604 просмотра
UFC 331 в Лос-Анджелесе: главные бои и кард турнираVideo18 сентября, 14:57 • 14337 просмотра
"Оставляли позиции, бросали имущество". Третий корпус Билецкого парализовал элитное подразделение рф "Рубикон"16:05 • 11523 просмотра
Какие фильмы подойдут для осенних вечеров: ТОП-10 кинолентPhoto16:16 • 10986 просмотра
публикации
Какие фильмы подойдут для осенних вечеров: ТОП-10 кинолентPhoto16:16 • 11062 просмотра
Шовковский, тир и вымогательство 250 тыс. долларов — что известно о деле, в котором фигурирует экс-тренер "Динамо"Video15:58 • 25296 просмотра
UFC 331 в Лос-Анджелесе: главные бои и кард турнираVideo18 сентября, 14:57 • 14408 просмотра
Бешенство у собак и кошек: первые признаки и что делать, если вас укусило животное
Эксклюзив
18 сентября, 14:32 • 26150 просмотра
Без GPS и постоянной связи: как ИИ меняет работу дронов и ракетPhotoVideo
Эксклюзив
18 сентября, 13:22 • 23703 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Линдси Грэм
Александр Вучич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Киевская область
Сумы
Реклама
УНН Lite
Из антигероя в героя — голкипер "Оболони" Федоривский стал вторым вратарём в истории УПЛ, отличившимся голом с игрыVideo16:55 • 4100 просмотра
Лужный назвал состав юношеской сборной на товарищеский турнир в Испании18 сентября, 14:49 • 10660 просмотра
Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь17 сентября, 00:05 • 66745 просмотра
Барак Обама скорбит по домашнему питомцу, который умер после 13 лет жизни в семьеPhoto16 сентября, 23:05 • 70211 просмотра
Племянницы Трэвиса Келси придумали особое имя для Тейлор Свифт после её свадьбы с футболистом16 сентября, 22:06 • 62527 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Truth Social
Бильд
Фильм

Из-за российских обстрелов ряд поездов задерживается, отдельные рейсы отклонились от графика почти на 12 часов

Киев • УНН

 • 8920 просмотра

Из-за российских атак на железную дорогу поезда курсируют с задержками. Максимальное опоздание рейсов составляет 11 часов 39 минут.

Из-за российских обстрелов ряд поездов задерживается, отдельные рейсы отклонились от графика почти на 12 часов

По состоянию на утро 18 сентября ряд поездов «Укрзализныци» курсирует с задержками. Самое большое опоздание составляет более 11 часов, а два поезда из Киева задерживаются более чем на четыре часа, передает УНН.

На каких направлениях самые большие задержки

По информации «Укрзализныци», больше всего задерживаются поезда Запорожье-1 — Перемышль и Днепр — Ужгород. Оба рейса опаздывают на 11 часов 39 минут. На 7 часов 49 минут задерживаются поезда Днепр — Львов и Днепр — Трускавец.

Поезд Днепр — Ивано-Франковск задерживается на 7 часов 42 минуты, Днепр — Черновцы — на 7 часов 40 минут, тогда как Днепр — Львов — на 7 часов 34 минуты.

Также более чем на пять часов задерживаются поезда Одесса — Днепр и Одесса — Кривой Рог.. Их задержка составляет по 5 часов 27 минут.

Два поезда из/в Киев задерживаются более чем на 4 часа

Поезд Киев-Пасс. — Ужгород задерживается на 4 часа 12 минут. Прогнозируемое время прибытия — 11:46. Такую же задержку имеет и поезд Киев-Пасс. — Солотвино-1. Для него прогнозируемое время прибытия указано на 15:02.

Среди других задержанных рейсов — Харьков-Пасс. — Ужгород с опозданием на 4 часа 32 минуты и Одесса — Харьков-Пасс. с задержкой 4 часа 47 минут.

Напомним

Россия продолжает системные атаки на железные дороги по всей Украине, поэтому часть поездов вынуждена курсировать с существенными задержками ради безопасности.

Алла Киосак

ОбществоВойна в Украине
Взрывы
российская пропаганда
Война в Украине
Украинская железная дорога
Днепр (город)
Украина
Ужгород
Кривой Рог
Черновцы
Ивано-Франковск
Запорожье
Львов
Одесса
Киев
Харьков