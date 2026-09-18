Из-за российских обстрелов ряд поездов задерживается, отдельные рейсы отклонились от графика почти на 12 часов
Киев • УНН
Из-за российских атак на железную дорогу поезда курсируют с задержками. Максимальное опоздание рейсов составляет 11 часов 39 минут.
По состоянию на утро 18 сентября ряд поездов «Укрзализныци» курсирует с задержками. Самое большое опоздание составляет более 11 часов, а два поезда из Киева задерживаются более чем на четыре часа, передает УНН.
На каких направлениях самые большие задержки
По информации «Укрзализныци», больше всего задерживаются поезда Запорожье-1 — Перемышль и Днепр — Ужгород. Оба рейса опаздывают на 11 часов 39 минут. На 7 часов 49 минут задерживаются поезда Днепр — Львов и Днепр — Трускавец.
Поезд Днепр — Ивано-Франковск задерживается на 7 часов 42 минуты, Днепр — Черновцы — на 7 часов 40 минут, тогда как Днепр — Львов — на 7 часов 34 минуты.
Также более чем на пять часов задерживаются поезда Одесса — Днепр и Одесса — Кривой Рог.. Их задержка составляет по 5 часов 27 минут.
Два поезда из/в Киев задерживаются более чем на 4 часа
Поезд Киев-Пасс. — Ужгород задерживается на 4 часа 12 минут. Прогнозируемое время прибытия — 11:46. Такую же задержку имеет и поезд Киев-Пасс. — Солотвино-1. Для него прогнозируемое время прибытия указано на 15:02.
Среди других задержанных рейсов — Харьков-Пасс. — Ужгород с опозданием на 4 часа 32 минуты и Одесса — Харьков-Пасс. с задержкой 4 часа 47 минут.
Напомним
Россия продолжает системные атаки на железные дороги по всей Украине, поэтому часть поездов вынуждена курсировать с существенными задержками ради безопасности.