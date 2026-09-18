Через російські обстріли низка поїздів затримується, окремі рейси відхилилися від графіка майже на 12 годин
Київ • УНН
Через російські атаки на залізницю потяги курсують із затримками. Найбільше запізнення рейсів становить 11 годин 39 хвилин.
Станом на ранок 18 вересня низка поїздів "Укрзалізниці" курсує із затримками. Найбільше запізнення становить понад 11 годин, а два поїзди з Києва затримуються більш ніж на чотири години, передає УНН.
У яких напрямках найбільші затримки
За інформацією "Укрзалізниці", найбільше затримуються поїзди Запоріжжя-1 - Перемишль та Дніпро - Ужгород. Обидва рейси запізнюються на 11 годин 39 хвилин. На 7 годин 49 хвилин затримуються поїзди Дніпро - Львів та Дніпро - Трускавець.
Поїзд Дніпро - Івано-Франківськ має затримку 7 годин 42 хвилини, Дніпро - Чернівці - 7 годин 40 хвилин, тоді як Дніпро - Львів - 7 годин 34 хвилини.
Також на понад п’ять годин затримуються поїзди Одеса- Дніпро та Одеса - Кривий Ріг.. Їхня затримка становить по 5 годин 27 хвилин.
Два потяги з/до Києва затримуються більш ніж на 4 години
Поїзд Київ-Пас. - Ужгород затримується на 4 години 12 хвилин. Прогнозований час прибуття - 11:46. Таку ж затримку має й потяг Київ-Пас. - Солотвино-1. Для нього прогнозований час прибуття вказаний на 15:02.
Серед інших затриманих рейсів - Харків-Пас. - Ужгород із запізненням на 4 години 32 хвилини та Одеса - Харків-Пас. із затримкою 4 години 47 хвилин.
Нагадаємо
росія продовжує системні атаки на залізниці по всій Україні, тому частина потягів вимушена курсувати із суттєвими затримками задля безпеки.