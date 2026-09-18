ЄС виділить Україні 3,3 млрд євро на ракети й безпілотники - фон дер Ляєн

Євросоюз виділить Україні додаткові 3,3 мільярда євро на закупівлю ракет і безпілотників, а також готує до запуску нову програму спільних оборонних проєктів. Про це після телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує УНН.

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За її словами, росія "невпинно атакує Київ, намагаючись зробити повсякденне життя його мешканців неможливим".

Ми з ними. І з усіма українцями. Завтра ми виділимо Україні ще 3,3 мільярда євро на закупівлю ракет та безпілотників - пообіцяла фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що минулого тижня було схвалено фінансування ЄС систем Patriot через кредит на підтримку України.

Але очевидно, що потрібно більше. Саме тому я оголосила, що ми готові використати решту коштів від SAFE для запуску нової програми спільних оборонних проєктів ЄС та України. Ми хочемо разом розробити європейську систему протиповітряної та протиракетної оборони, спираючись на нашу спільну систему протиракетної оборони Freya. Щоб ми могли поєднати бойовий досвід та інновації України з європейськими технологічними та промисловими можливостями - зазначила президентка Єврокомісії.

Вона додала, що під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку її послання "друзям України в усьому світі буде простим: Європа робить кроки. Тепер інші також повинні посилити свою підтримку".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн оборонні проєкти та фінансування України, а також домовився про зустріч в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН.

Євросоюз уже уклав 10 угод на €100 млрд у межах оборонної програми SAFE