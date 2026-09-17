росіяни вдарили по торговельному центру в Запоріжжі - спалахнула масштабна пожежа

Ворог ввечері у четвер, 17 вересня, атакував Запоріжжя. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, інформує УНН.

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О 22:40 він повідомив про вибухи у Запорізькій області і закликав до відбою залишатись у безпечних місцях. Згодом Федоров уточнив, що удар прийшовся по обласному центру.

Ворог завдав удару по одному з торговельних центрів Запоріжжя - написав Федоров.

Пізніше він оприлюднив відео з наслідками атаки і додав, що, на щастя, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

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