россияне ударили по торговому центру в Запорожье — вспыхнул масштабный пожар
Киев • УНН
Вечером 17 сентября российские войска атаковали торговый центр в Запорожье. Вспыхнул масштабный пожар, по предварительным данным, пострадавших нет.
Враг вечером в четверг, 17 сентября, атаковал Запорожье. Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Фёдоров, информирует УНН.
Детали
В 22:40 он сообщил о взрывах в Запорожской области и призвал до отбоя оставаться в безопасных местах. Позже Фёдоров уточнил, что удар пришёлся по областному центру.
Враг нанёс удар по одному из торговых центров Запорожья
Позже он обнародовал видео с последствиями атаки и добавил, что, к счастью, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Напомним
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