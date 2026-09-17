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За взятки выдали почти 1000 заключений для отсрочки: на Тернопольщине подозрение получили все члены врачебной комиссии

Киев • УНН

 • 17636 просмотра

Председателя ВКК, трех медиков и двух посредников подозревают в продаже заключений для отсрочки за $6–12 тысяч. Схему разоблачили.

За взятки выдали почти 1000 заключений для отсрочки: на Тернопольщине подозрение получили все члены врачебной комиссии

В Тернопольской области разоблачены председатель врачебно-консультативной комиссии районной больницы, три члена ВКК и два посредника, которые за три года за взятки выдали почти 1000 заключений для получения отсрочки, передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, на протяжении 2024–2026 годов врачи оформляли заключения, в которые вносили ложные сведения о состоянии здоровья родственников военнообязанных и необходимости постоянного постороннего ухода. В дальнейшем эти документы использовали для получения отсрочки от мобилизации.

Схему, по версии следствия, организовала председатель ВКК. Она привлекла трех других членов комиссии и двух посредников, которые подыскивали «клиентов» среди знакомых.

Оформление документов стоило от 6 до 12 тысяч долларов США. За три года было выдано около тысячи заключений ВКК о необходимости постоянного постороннего ухода за родственниками военнообязанных.

Во время обысков по местам проживания и работы медиков и посредников изъяты медицинская документация, мобильные телефоны и другие материалы, которые исследуются в рамках уголовного производства.

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Под процессуальным руководством прокуроров Тернопольской областной прокуратуры четырем медикам сообщено о подозрении в воспрепятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и служебном подлоге, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Председателю ВКК дополнительно инкриминируют содействие незаконной переправке военнообязанных через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины). 

Одному из посредников сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины. Другому заочно сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Четырем медикам и одному из посредников суд избрал меры пресечения. 

Следствие также проверяет возможную причастность к этим преступлениям других лиц, в частности работников больницы и должностных лиц других государственных учреждений.

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Антонина Туманова

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