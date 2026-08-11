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The Washington Post
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В Киеве раскрыли схему для отсрочек - фигурирует член ВЛК, обнаружили четверть миллиона в валюте

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Врач-невропатолог и двое сообщников за 6–10 тысяч долларов оформляли фиктивные группы инвалидности здоровым людям. Правоохранители задокументировали более 50 клиентов и провели 36 обысков.

В Киеве раскрыли схему для отсрочек - фигурирует член ВЛК, обнаружили четверть миллиона в валюте

В Киеве раскрыли схему во главе с членом ВЛК, в рамках которой выявили более 50 клиентов и месяцы фиктивного лечения для оформления инвалидности за деньги, сообщили во вторник в Киевской городской прокуратуре и Нацполиции, пишет УНН.

Сообщено о подозрении врачу-невропатологу одного из коммунальных медицинских учреждений столицы, а также двум его сообщникам, которые за деньги помогали оформить инвалидность здоровым людям. Цена такой помощи составляла от 6000 до 10 000$

"Полицейские установили, что незаконным оформлением инвалидности военнообязанным организовал врач-невропатолог одной из столичных больниц, который также является членом военно-врачебной комиссии", - добавили в Нацполиции.

Схему правоохранители документировали в течение года. "Для создания видимости длительных проблем со здоровьем клиентам постепенно формировали необходимую медицинскую историю. По данным следствия, в течение нескольких месяцев человек под контролем организаторов должен был неоднократно обращаться к нужным врачам, проходить обследования, в частности МРТ, сдавать анализы и оформлять пребывание на стационарном лечении. В результате накапливался пакет медицинских документов со сведениями о фиктивных заболеваниях, которые в дальнейшем использовали для установления инвалидности", - рассказали о деталях схемы в прокуратуре.

Организацию необходимых консультаций, обследований и получение медицинских документов, "по версии следствия, обеспечивал врач-невропатолог".

"При этом "пациент" передавал деньги отдельно за каждый документ и выписку.  В одном из задокументированных случаев за МРТ с нужным заключением с мужчины взяли 15 тыс. грн, за одно "лечение в стационаре" - 38 000 грн, за выписку с фиктивным диагнозом – 20 тыс. грн. На финальном этапе для комиссии, которая принимала решение о присвоении группы инвалидности, пациент передал 3500$. В итоге мужчине дали третью группу сроком на 1 год", - продолжили в прокуратуре.

"После прохождения всех формальных этапов фигуранты готовили документы для их дальнейшего рассмотрения экспертными командами по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФЛ). Сформированный пакет документов дельцы использовали для установления военнообязанным групп инвалидности, что давало им возможность получить отсрочку от мобилизации", - указали в Нацполиции.

Во время документирования деятельности подозреваемых "установлено, что за помощью к ним обратились более 50 человек".

Правоохранители провели 36 обысков по местам жительства и в автомобилях участников схемы, а также в медицинских учреждениях. Изъяли более 300 000 долларов, 18 000 евро и 388 000 грн, 24 мобильных телефона, компьютерную технику, медицинскую документацию и черновые записи.

Врачу-невропатологу, а также его знакомой, которая передавала деньги, и мужчине, который искал клиентов для оформления инвалидности за деньги, сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)

- указали в прокуратуре.

Одному подозреваемому суд избрал содержание под стражей с залогом в размере 500 тыс. грн, двоим другим - ночной домашний арест. Прокуратура будет обжаловать это решение.

В настоящее время правоохранители проверяют врачей, которые помогали подозреваемым с фиктивными медицинскими документами, а также устанавливают их клиентов, которым присвоили инвалидность без надлежащих оснований. 

Около 200 военнообязанных оформили преподавателями для отсрочки, в схеме 8 задержанных - прокуратура21.07.26, 12:59 • 42488 просмотров

Юлия Шрамко

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