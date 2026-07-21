Около 200 военнообязанных оформили преподавателями для отсрочки, в схеме 8 задержанных - прокуратура
Киев • УНН
В Украине разоблачили организованную группу, которая фиктивно трудоустраивала военнообязанных преподавателями частного учреждения. За два года около 200 человек получили отсрочки, задержаны восемь участников. Правоохранители разоблачили группу, которая более двух лет фиктивно оформляла военнообязанных преподавателями. Задержаны восемь человек, проведено 30 обысков.
Правоохранители задержали 8 участников схемы фиктивного оформления около 200 военнообязанных преподавателями для получения отсрочки, проведено 30 обысков, сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник, пишет УНН.
Детали
"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора в Киеве и Львове разоблачена организованная группа, которая более двух лет фиктивно трудоустраивала военнообязанных преподавателями частного учебного заведения для получения отсрочки от мобилизации. По данным следствия, за это время около 200 человек оформили отсрочки через ТЦК и СП в разных регионах Украины", - говорится в сообщении.
Как указано, "задержаны восемь участников группы, среди которых директор частного учреждения профессионально-технического образования и двое адвокатов". Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.
Следствие установило, что организаторы обновили лицензию учебного заведения в Киеве, открыли филиал во Львове и оборудовали помещение для имитации образовательного процесса. За вознаграждение от 5 тыс. долларов США военнообязанных фиктивно оформляли преподавателями, изготавливали поддельные кадровые, бухгалтерские и учебные документы и подавали в налоговую сведения о якобы трудоустройстве. Отдельно клиенты оплачивали средства для начисления зарплаты и уплаты налогов.
В рамках расследования проведено 30 обысков. Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.
Нацполиция задержала хакеров, которые разработали копию "Резерв+", чтобы зарабатывать на уклонистах19.06.26, 12:12 • 3222 просмотра